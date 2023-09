Hudobný svet smúti: Zomrel známy slovenský spevák

Vo veku 66 rokov zomrel spevák a bývalý člen hudobnej skupiny Modus Jozef Paulíni. Smutnú správu na sociálnej sieti potvrdila novinárka Anka Olvecká. Paulíni naspieval množstvo hitov, vrátane piesní Roberta, Keď sa raz oči dohodnú, Skús, či Snívaj lietaj bež a skáč.

Paulíniho mali trápiť zdravotné problémy, o ktorých povedal aj textárovi Modusu Kamilovi Peterajovi. „Vedel som, že ho niečo trápi, ale netušil som, že je to tak vážne. Keď som sa ho pýtal viac, mávol nad tým rukou. Nechcel to ďalej rozvíjať. Je mi to tak ľúto. Bol to veľmi príjemný, zábavný a vzdelaný človek. A, samozrejme dobrý spevák. Mal som ho naozaj rád,“ uviedol Peteraj pre portál Pluska.

Na smutnú správu reagovali viacerí slovenskí hudobníci. “Dnes nadránom umrel náš dobrý kamarát a kolega, exspevák skupiny Modus Jožko Ďoďi Paulíny. Uz nám nezaspieva ani Robertu, ani Snívaj, lietaj, bež a skáč a ani Keď sa raz oči dohodnú. Česť tvojej pamiatke, kamarát,” napísal na sociálnej sieti spevák Marián Greksa.

"Drahý Jozef, lúčim sa s tebou v tichu, lebo pracujem. I tak moja duša cíti, že odchádzaš odtiaľ. Hovorili sme o tom pred dvoma týždňami. Náš hodinový rozhovor nikdy nezabudnem, ako aj to, čo sme spolu prežili. Naše hlboké priateľstvo, ktoré bolo nad všetkými vzťahmi, nám dávalo porozumenie a zmierenie so životom. Ach, nájdi potom v objatí tvojho ocka a mamy. Budem pamätať, neboj. Trocha tvoja Rybka," uviedla na sociálnej sieti speváčka Marcela Molnárová.