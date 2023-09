Smer-SD vyzýva na zadržanie Pavla Ďurku z ÚIS

Ďurka mal totiž podľa Smeru-SD inštruovať kajúcnika Petra P., ako má vypovedať na NAKA. Smer-SD sa odvoláva na nahrávku rozhovoru medzi Ďurkom a Petrom P. zo septembra 2023.

„On mu dáva presné pokyny, že čo má hovoriť. Pán generálny prokurátor, nehnevajte sa na mňa, ja viem, že to nemáte rád, hovorím to teraz verejne, ale tu máte dôkaz na dôkaz, že tento človek musí ísť okamžite do väzby,“ uviedol Fico na piatkovej tlačovej konferencii v súvislosti s nahrávkou.

Smer-SD ukázal aj uznesenie, ktoré malo viesť k zadržaniu dnes už bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča a ďalších. Pod uznesením je podpísaný Ďurka, čo podľa Fica dokazuje, že tvrdenie, že Ďurka s tým už nič nemá, je klamstvo.

Smer-SD poukázal aj na politické prepojenie ÚIS cez kandidátku Demokratov Natáliu Svítkovú. „Svítok je manžel kandidátky za Demokratov,“ uviedol Fico. Smer-SD informoval, že práve Juraj Svítok mal sexuálne obťažovať vyšetrovateľku ÚIS Dianu Santusovú ako jej nadriadený, ktorá sa na to mala oficiálne sťažovať.

Za dianie v polícií obviňuje Smer-SD nielen vedenie policajných zložiek, ale aj premiéra Ľudovíta Ódora a prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Ódor a Čaputová kryjú zločiny,“ dodal Fico. Policajné zložky sú podľa Smeru-SD zneužívané na likvidáciu opozície.