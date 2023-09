Andrej Danko uviedol, ako by riešil krízu s migrantmi

Problémy s rastúcimi počtami migrantov je potrebné riešiť v koordinácii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a celou Vyšehradskou skupinou (V4). V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.

Prípadná zmena tlačiva na potvrdenie pre cudzincov by podľa neho situáciu nijako zásadne neovplyvnila. Väčší význam by podľa neho malo výrazné posilnenie ochrany slovensko-maďarskej hranice, najlepšie v koordinácii so štátmi V4. „Problém sa dá riešiť, malo by byť okamžite zvolané stretnutie krajín V4, ale na to by V4 predtým nesmeli rozbiť,“ uviedol Danko.

Základný problém podľa neho vzniká na úrovni Európskej únie, ktorá nevenuje dostatočnú pozornosť ochrane spoločnej hranice. Poukázal na to, že v Bruseli má vyššiu váhu spoločný postoj V4 ako individuálne iniciatívy.

Poslanci, ktorí idú do volieb na kandidátnej listine SNS, podľa neho nepodporili konanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde sa mali riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov, preto, že ju považovali za zbytočnú. Doplnil, že sú ochotní podporiť rokovanie parlamentu na tému migrácie, a preto spolu so zákonodarcami za Hlas-SD a Smer-SD iniciovali konanie novej mimoriadnej schôdze.

Konflikt expremiéra a lídra OĽANO a priatelia Igora Matoviča s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo Smeru-SD, považuje Danko za problém z medzinárodného hľadiska. „Keď budú televízne noviny v okolitých štátoch vysielať, že je tu takáto potýčka medzi bývalým ministrom vnútra a bývalým premiérom, ktorý tam v tých topánočkách kope, tak je to strašná hanba,“ skonštatoval Danko. Myslí si, že sa politici Smeru-SD nechali vyprovokovať. „Matovič je majster sveta v provokácii, potrebuje konflikt. Možno si niektorí myslia, že to pomôže aj Smeru, ale podľa mňa Matovič opäť dosiahol svoje, lebo on je bez konfliktu nikto,“ zhrnul Danko.

Dodal, že Slovensko potrebuje prekonať aktuálnu etapu extrémne konfrontačnej politiky. „Je to zlý príklad pre verejnosť. Po voľbách sa už nesmieme dostať na takúto vlnu. Čo sa tu dialo, bolo čisté šialenstvo. My by sme nemali v politike pokračovať takýmto balkánskym spôsobom,“ vyhlásil Danko. Dúfa, že vo voľbách porazia strany Richarda Sulíka (SaS), Igora Matoviča (OĽANO), Borisa Kollára (Sme rodina) a Michalovi Šimečkovi (Progresívne Slovensko) neumožnia ísť do vlády.

O prezidentskom kandidátovi rozhodne SNS až po parlamentných voľbách, chceli by však, aby to bol skúsený politik. Aktuálna prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa Danka nedokáže vyrovnať s výzvami, ktoré pred ňu kladie jej funkcia, z dôvodu nedostatku skúseností.