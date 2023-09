Matovič oľutoval bitku s Kaliňákom, chce robiť sídliskovú kampaň

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka potvrdil, že sa na nedávnom stretnutí Mikuláša Dzurindu spýtal, či sa koalícia Modrí-Most Híd zúčastní septembrových parlamentných volieb. Dzurinda mu potvrdil, že koalícia do volieb ide, čo Šimečka akceptuje. Nepovažuje za slušné vyvíjať tlak na menšie strany, aby sa vzdali, sú to podľa neho autonómne subjekty. Uviedol to v štvrtkovej relácie TV Joj Na hrane.

Šimečka sa s lídrom OĽANO a priatelia Igorom Matovičom nezhodli na tom, ako zabrániť tomu, aby šéf Smeru-SD Robert Fico nezostavoval po voľbách vládu. Šimečka si myslí, že práve PS je tým politickým subjektom, ktorý má reálnu šancu opozičný Smer poraziť. Matovič je však presvedčený, že čím viac hlasov PS dostane, tým bude väčšia šanca na ústavnú väčšinu mafie. A čím menej PS dostane hlasov, tým bude podľa neho menšia šanca na vládu mafie.

Šimečka zároveň opätovne odsúdil stredajší (13. 9.) incident medzi Matovičom a exministrom vnútra za Smer Robertom Kaliňákom. Považuje to za nedôstojné, označil ho zároveň za hanbu, aj medzinárodnú. Zdôraznil však, že práve takéto incidenty napomáhajú Ficovi, a to aj dostať sa k moci. Rovnako ako rozkladná politika niekdajšieho premiéra Matoviča. Za „oživením Fica“ vidí zasa Matovič splnenie sľubu a odsúdenie či obvinenie desiatok zločincov.

Matovič zároveň priznal, že to, čo sa stalo na tlačovej konferencii nečakal. Podľa vlastných slov si myslel, že predstavitelia Smeru vydržia tri minúty pravdy a budú pokračovať v tlačovej besede. Že to zašlo tak ďaleko však ľutuje. Podobný krok OĽANO robiť nebude, robiť chce sídliskovú kampaň.