Pozor na nebezpečnú kozmetiku! Hygienici varujú pred výrobkami známych značiek

Do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ich nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku, v Nemecku, v Taliansku a vo Francúzsku. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

Ide o tieto výrobky:

Eau de toilette spray for women – toaletná voda pre ženy

Eau de parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

Eau de Toilette Natural Spray for men – toaletná voda

Faith - pour homme – parfum

Jessa Intimpflege Waschbalsam Sensitiv Parfümfrei mit 10 % Pflegeöl und Milchsäure – balzam na intímnu hygienu

HELLO MISS ! – parfumovaná voda

Eau de Toilette natural spray for men – toaletná voda pre mužov

Eau de parfum natural spray – parfum

Eau de Toilette spray for men – toaletná voda pre mužov

Voglia di....Coccole – pena do kúpeľa

Axe aftershave Apollo – voda po holení

AXE SHAVE VICE – voda po holení





Axe Shave Peace – voda po holení

Nivea aqua effect tonico addolcente – pleťové tonikum

Struktis line Bif Asik condizionatore istantaneo – kondicionér na vlasy

Hugo woman – toaletná voda pre ženy

Balsamo sensitive – balzam po holení

Dove original – krém

Active – guľôčkový dezodorant

Palmolive aroma sensations – sprchový gél

Just – toaletná voda pre ženy

Blac Afgan – toaletná voda

Power Rivitalizzante – sprchový gél a šampón

Miele Elixir - Profumo di Gardenia Bianca – sprchový gél

ONLY - olio non olio modellante – stylingový olej na vlasy

Crema Mani Ripatrice – krém na ruky

Lycia depilazione – krém na odstránenie chĺpkov

Eau de toilette set – kozmetická súprava toaletných vôd

Eau de Toilette natural spray – toaletná voda pre ženy

Eau de toilette spray for women – toaletná voda pre ženy

Cream & Oil - Seta e Magnolia – sprchový gél

Man Black – toaletná voda pre mužov

La notte dell'uomo – toaletná voda

Cred– toaletná voda

Kone – toaletná voda

Terre – toaletná voda

Lalaloopsy – toaletná voda

Splend'or Cristalli liquidi – kondicionér

Nivea rassodante – hydratačné telové mlieko

Creme Care viso – čistiace utierky na odstránenie make-upu

Bicare plus – prášok na ústnu hygienu

Eau de Toilette Natural Spray for men – toaletná voda pre mužov