Premiér: Budúci týždeň chceme prísť s návrhom na ozdravenie verejných financií

O samotnom rozpočte už nerozhodne, pripraví však viaceré opatrenia pre budúci kabinet, ktorý príde po septembrových parlamentných voľbách. Avizoval to Ódor po stredajšom (13.9.) rokovaní vlády.

Pripomenul, že vláda bez dôvery parlamentu musí pracovať naraz na dvoch rozpočtoch. Pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu má totiž povinnosť predložiť najneskôr 15. októbra vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Túto povinnosť vláda splní, premiér jej však neprikladá veľkú dôležitosť. Počíta s tým, že žiadny „príčetný parlament“ takýto návrh nebude schvaľovať. „V najhoršom prípade pôjdeme do provizória, v najlepšom budeme schvaľovať rozpočet, ktorý je realistický a dobrý pre Slovensko,“ avizoval Ódor.

Konsolidačný plán by mal zohľadňovať viaceré dôležité parametre. „Jednak, že nebude veľmi negatívne vplývať na hospodársky rast, aby sme nezabili rast. Na druhej strane, aby sme neohrozili skupiny s najnižšími príjmami, ale práve naopak, aby sme hľadali efektívnosť na strane výdavkov, prípadne aj na strane príjmov,“ priblížil premiér.

Zdôraznil, že súčasná vláda nerozhodne o rozpočte na budúci rok. Pripraví však „vejár možností“ a svoje odporúčania. Ďalšia vláda si vyberie konkrétne opatrenia aj vlastnú cestu, akým tempom bude chcieť konsolidovať. „Budeme to mať pripravené veľmi detailne, aby tá vláda bola schopná veľmi rýchlo a efektívne povedať, že dobre, tak ja chcem opatrenie 3, 8, 27 a 42 a takúto trajektóriu. Aby sme to rýchlo vedeli dať do parlamentu, aby sme urobili rozpočet, ktorý je tu pre ľudí, pre Slovensko aj pre budúce generácie,“ dodal Ódor.