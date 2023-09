Szijjártó odmietol kritiku Európskeho parlamentu za návštevu Bieloruska

Szijjártó vo svojom statuse na Facebooku položil otázku, či ho kritizuje inštitúcia, ktorej viacerých členov zadržali pre korupciu.

„Čítal som, že ma EP odsúdil za to, že som išiel rokovať do Minska... Je to ten istý orgán, ktorý mal v minulosti niekoľko členov zatknutých za korupciu?“ napísal šéf maďarskej diplomacie počas medzipristátia v Kazachstane, na ceste z Číny do Turecka.

EP v stredu vydal stanovisko, v ktorom vyjadruje poľutovanie nad oficiálnou návštevou maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov v Minsku vo februári 2023. Podľa europoslancov bola táto návšteva v rozpore s politikou EÚ voči Bielorusku, Rusku a ním vedenej agresívnej vojne na Ukrajine.

Podľa servera index.hu za príslušné uznesenie hlasovalo 453 poslancov, 21 bolo proti. Z 12 poslancov EP z maďarskej vládnej strany Fidesz odmietli dokument šiesti, ktorí boli prítomní na hlasovaní.