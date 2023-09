SOŠV a JDS spoločne podporia športové a pohybové aktivity seniorov

Prezident SOŠV Anton Siekel zdôraznil, že jedným z cieľov olympijského hnutia je „rozhýbať“ celé Slovensko. „Nemôžeme sa však zameriavať len na mladú generáciu, musíme myslieť na každého člena spoločnosti. Vnímame, že aktívny život je prínosom nielen pre seniorov, ale aj pre štát,“ zdôraznil Siekel. Avizoval, že v rámci chystaného projektu chcú prepojiť aktivity zamerané na školskú mládež a na seniorov a využiť tak aj tému medzigeneračnej solidarity.

Predseda JDS Michal Kotian verí, že podobnú odozvu, akú má projekt SOŠV zameraný na športovanie mládeže na školách, môže mať aj spolupráca so seniormi. „Naším cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu seniorov do športových aktivít. Sme radi, že nám SOŠV pripraví metodiku a my spomedzi našich členov vo všetkých okresoch vytypujeme ambasádorov,“ dodal predseda JDS.