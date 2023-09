Denný prírastok cudzincov vo Veľkom Krtíši klesol, tvrdí prednostka

TASR to vo štvrtok povedala prednostka Okresného úradu vo Veľkom Krtíši Jana Ambrošová. Dodala, že denný prírastok cudzincov v okrese v porovnaní s uplynulými dňami klesol.

Ako ďalej uviedla, v súčasnosti sa im darí vybavovať migrantov priebežne. Priblížila, že zabezpečené sú aj hygiena i základné ošetrenie. „Po príchode do objektu, kde sa nachádzajú, prechádzajú hygienickou kontrolou. Tých, ktorých treba ošetriť, ošetria,“ objasnila s tým, že dostanú aj suché a čisté oblečenie. Týka sa to najmä žien s potomstvom. Takto vybavení potom cudzinci čakajú na vybavenie. Podľa nej to však v súčasnosti netrvá dlhšie ako 24 hodín. „Ženy a deti už majú svoje zázemie. Zároveň zlikvidovali biologický odpad a dbajú na to, aby mali ľudia čisté prikrývky,“ potvrdila s tým, že celý priestor s migrantmi vydezinfikovali. Zabrániť to má šíreniu infekcií.

Prednostka poznamenala, že veľké zdravotné problémy cudzinci doteraz nemali. Niektorí majú problémy s nohami, ktoré majú v zlom stave. Vyskytujú sa pľuzgiere a povrchové rany, je to však minimum prípadov. „Konflikty medzi nimi v súčasnosti nie sú. Sú unavení a zároveň vďační, že dostanú jedlo,“ zdôraznila. Doplnila, že počty migrantov v jednej zo súkromných hál vo Veľkom Krtíši sa každú hodinu menia. „Priebežne sa to točí, tí, ktorí tam boli včera, tam už dnes nie sú,“ reagovala a poznamenala, že aj naďalej dostávajú migranti trikrát denne stravu.

Príchod vojakov do regiónu podľa Ambrošovej pomohol, súviselo to hlavne s logistikou a organizáciou práce v rámci objektu s migrantmi. Zároveň priblížila, že to pozitívne ovplyvnilo aj monitorovanie hraníc, čo súviselo s rýchlejším zachytením cudzincov. Minister obrany Martin Sklenár považuje požiadavku na kontrolu celej zelenej hranice s Maďarskom za nerealistickú.

Policajný prezident Štefan Hamran v stredu (13. 9.) vyhlásil, že slovensko-maďarskú hranicu nemožno hermeticky uzavrieť. Dodal, že polícia na to nemá personál ani technické zabezpečenie. Prinieslo by to aj vysoké náklady. Podľa šéfa polície sa potvrdzuje, že nelegálni migranti prichádzajú na Slovensko po potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska.