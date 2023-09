Kollár: Potýčky členov OĽANO a Smeru-SD na mimoriadnej schôdzi parlamentu nehrozia

Poznamenal, že legislatívna činnosť Národnej rady SR je dva týždne pred voľbami už neobvyklá, ale strany iniciujú mimoriadne zasadnutia z dôvodu mediálnej pozornosti. Fyzické incidenty, podobné tomu zo stredajšej (13.9.) tlačovej konferencie Smeru-SD, Kollár neočakáva. „V pléne bude pokoj, tam je aj parlamentná stráž. Tam si nikto nedovolí niekoho fyzicky inzultovať,“ uviedol.

Konflikt lídra hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo Smeru-SD považuje za vážny problém. Pýta sa, či toto Slovensko potrebuje. Pokoj však podľa neho nebol ani vo vnútri vládnej koalície v priebehu volebného obdobia. „Vkuse nenávistné statusy, jeden posielal kopať hroby a druhý na psychiatriu,“ poznamenal. Ak by po voľbách existovala možnosť zostaviť takú istú koalíciu, oveľa viac by zvažoval, či do nej vstúpiť.

Kritizuje aj vyjadrenie Progresívneho Slovenska nevstúpiť do vlády, ktorá bude proti manželstvám párov rovnakého pohlavia. Lídra PS Michala Šimečku považuje za neskúseného. „Nechápe, že politika funguje inak. Politika je o kompromisoch a keď chcete presadiť svoj program, musíte ich urobiť,“ tvrdí Kollár.

Aktuálne volebné obdobie bolo podľa neho neštandardné a výrazne ovplyvnené krízami od pandémie koronavírusu, cez infláciu až po vojnu na Ukrajine. „Keby som vstúpil do klasickej vlády, ktorá vydrží štyri roky s tou istou väčšinou, tak bežia zaužívané veci, s opozíciou sa nehlasuje a všetko prechádza,“ upozornil Kollár s tým, že pri presadzovaní svojho programu spolupracoval aj s opozíciou.

Pragmatický prístup hnutia Sme rodina podľa neho priniesol realizáciu takmer všetkých programových cieľov. Poukázal na štátne nájomné byty či zvýšenie prídavkov na deti. „Urobili sme náhradné výživné a zaviedli naspäť obedy na školách zadarmo. Z tohto pohľadu sme boli najúspešnejšia koaličná strana, ktorá si presadila prakticky celý svoj program,“ vyhlásil.

Aktuálny migračný problém podľa neho spôsobilo zlyhanie polície, ktorá neustrážila južnú hranicu. Myslí si, že ak by ostal ministrom vnútra Ivan Šimko, vedel by to rýchlo vyriešiť. „Ale prezidentka ustúpila podmienkam policajných úradníkov,“ tvrdí Kollár. Dodal, že členovia vlády odborníkov Ľudovíta Ódora sú často skôr teoretici a pri objavení sa konkrétnych problémov zlyhávajú.