Sušené hortenzie vydržia krásne celé roky. Takto musíte pri sušení postupovať

Zachovanie týchto krásnych kvetov nie je vôbec zložité. Hoci farba hortenzií sa po zaschnutí zmení na tlmenejší odtieň, stále vám ostane krásne plný kvet. Naučte sa sušiť hortenzie a vytvorte si dlhotrvajúce aranžmány, z ktorých sa môžete tešiť aj celé roky. Sú tiež úžasným kvetinovým doplnkom na svadby i ako ozdoby stola, môžu pridať jesenný nádych aj vonkajšej výzdobe.

Ako sušiť hortenzie vo vode

Najpopulárnejším spôsobom sušenia hortenzií je sušenie vo vode, hoci to môže znieť zvláštne.

Hortenzie vo váze: Takto ich musíte zrezať a budú krásne žiariť oveľa dlhšie Prečítajte si ešte:

Či už pestujete hortenzie v kvetináčoch alebo v zemi, odstrihnite ich pod uhlom tak, aby stonka mala dĺžku aspoň 30 cm. Odstráňte listy zo stoniek a vložte ich do vázy s vodou, ktorá zakrýva maximálne 10 cm stoniek. Aj keď sa to môže zdať kontraproduktívne, použitie vody v skutočnosti pomáha spomaliť proces sušenia, inak by kvety mohli zhnednúť.

Vázu udržujte niekde v chlade a mimo priameho slnečného žiarenia, pretože to môže poškodiť okvetné lístky. Keď sa voda začne odparovať, kvety začnú schnúť. V čase, keď všetka voda zmizne, budú hortenzie dokonale vysušené a pripravené na použitie na akýkoľvek účel, ktorý chcete. Trvá to približne týždeň až dva týždne.

Ako sušiť hortenzie vzduchom

Ak vám metóda sušenia vodou nevyhovuje, môžete skúsiť sušenie len pomocou vzduchu. Takto sušené kvetiny však môžu byť o niečo krehkejšie. Pri tejto metóde zaveste každú jednotlivú stonku obrátene a zaistite ju štipcom na bielizeň alebo špagátom. Vyberte miesto, ktoré je chladné a nie je tam priame slnečné svetlo. Potom stačí už len počkať niekoľko týždňov.

Kedy odstrihnúť hortenziu na sušenie

Najlepšie je nechať kvety na rastline, kým trochu neprejde ich najväčší rozkvet. Vo váš prospech tak hrá ich prirodzená tendencia začať schnúť na konci sezóny.

Skontrolujte kvety pár týždňov po tom, čo rozkvitnú. Počkajte, kým hortenzia úplne rozkvitne, vtedy budú niektoré okvetné lístky budú tenšie a papierovejšie. A to je ten správny čas.

Tajná zbraň - lak na vlasy

Ak sušíte hortenzie správne, zostanú v dobrom stave až dva roky. Snažte sa ich chrániť pred priamym slnečným žiarením. Predĺžite im tak životnosť. Aby sa sušené hortenzie nerozpadli, použite lak na vlasy. Keď dostatočne vyschnú, zviažte stonky do voľnej kytice a potom ich položte na suchý povrch. Následne na kvety nastriekajte lak na vlasy. Okvetné lístky sa tak pri náhodnom dotyku nebudú príliš drobiť.