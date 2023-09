Ak pri ukrajinskom obilí nebude dohoda na európskej úrovni, SR zareaguje, uviedol premiér

Ak nedôjde k riešeniu dovozu ukrajinského obilia na európskej úrovni, SR je pripravená urobiť potrebné kroky a zareagovať tak na túto situáciu. Po stredajšom rokovaní to uviedol premiér Ľudovít Ódor.

„Robíme všetko pre spoločné riešenie, ale keby k nemu nedošlo, sme pripravení urobiť potrebné kroky aj v prípade, keď dohoda nebude možná na európskej úrovni a zareagovať na túto situáciu,“ vyjadril sa Ódor.

Priblížil, že diskusia medzi Slovenskom a Európskou komisiou (EK) je konštruktívna a krajina robí všetko pre to, aby sa našlo spoločné riešenie. Nie je však isté, či k dôjde k predĺženiu nariadenia, ktoré import zakazuje.

Minister dopravy Pavol Lančarič na videokonferencii v utorok (5. 9.) predstavil zástupcom EK svoj plán na prepravu obilia z Ukrajiny najmä do afrických štátov. Spočíva v jeho odkúpení na hraniciach EÚ a Ukrajiny sprostredkovateľskou organizáciou, napríklad EK či Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a jeho následnej preprave loďou do Afriky. Plán by mal zabezpečiť svetovú potravinovú bezpečnosť.

„Minister Lančarič predstavil konkrétny návrh. Sme aktívni, aby sme našli spoločné riešenie,“ uviedol Ódor.