Szijjártó: Maďarsko by si želalo užšie ekonomické vzťahy Európy s Čínou

Maďarsko by výrazne podporilo prehĺbenie ekonomickej spolupráce medzi Európou a Čínou. Oddelenie týchto dvoch ekonomík by znamenalo "totálny úder" a znemožnilo by zlepšenie konkurencieschopnosti, vyhlásil v stredu v Hongkongu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie vystúpil s prejavom na panelovej diskusii na výročnom stretnutí čínskeho projektu Nová Hodvábna cesta, ktorá je známa aj ako stratégia Jeden pás, jedna cesta (One Belt, One Road).

Podľa jeho slov Európska únia je teraz v dosť zlom stave, lebo čelí najvážnejším ekonomickým a bezpečnostným výzvam posledných desaťročí. Poukázal na to, že na Ukrajine už rok a pol prebieha vojna a EÚ na to reagovala nesprávnymi a neúspešnými krokmi, pretože pri pokuse o izoláciu ozbrojeného konfliktu ho z hľadiska negatívnych dopadov globalizovala.

„Treba sa vyvarovať toho, aby sa samotná vojna stala globálnou. Každý nový deň naplnený vojnou však zvyšuje nebezpečenstvo eskalácie,“ upozornil Szijjártó, ktorý v tejto súvislosti označil za nelogický krok, že sa Európa nechala „vyprovokovať“ v súťaži o dodávky zbraní Ukrajine so Spojenými štátmi, ktoré sú považované za svetovú vojenskú superveľmoc. Podľa neho to bola chyba už len preto, že v Európe prebieha vojna, a tak kontinent musí zaplatiť cenu v podobe zhoršujúcej sa konkurencieschopnosti, obetí a chátrajúcej infraštruktúry.

Maďarský minister sankčnú politiku označil za „úplné zlyhanie“ a podčiarkol, že stanovené ciele neboli dosiahnuté, pretože Rusko nebolo donútené padnúť na kolená, boje sa neskončili a navyše obmedzenia viac bolia Európu.

Szijjártó vyzval na ešte užšiu, silnejšiu, úspešnejšiu a efektívnejšiu hospodársku spoluprácu medzi Európou a Čínou. Zdôraznil, že namiesto kritizovania a poučovania by mali fungovať vzťahy založené na suverenite a vzájomnej úcte, a namiesto vytvárania blokov by sa malo usilovať o prepájanie a o zachovanie kanálov dialógu. Bez nich by sa totiž medzinárodné spoločenstvo vzdalo nádeje na dosiahnutie mieru.