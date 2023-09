Rusko pomôže Severnej Kórei, Putin naznačil možnú podobu pomoci

Šéf Kremľa Vladimir Putin v stredu naznačil, že Moskva by mohla Severnej Kórei pomôcť pri budovaní satelitov. Urobil tak počas schôdzky so severokórejským vodcom Kim Čong-unom na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, informuje TASR podľa agentúr AFP a Jonhap.

„Preto sme sem prišli. Vodca Severnej Kórey preukázal veľký záujem o raketovú technológiu. Pokúšajú sa vyvinúť svoj vlastný vesmírny program,“ citovali Putina ruské tlačové agentúry.

K stretnutiu Kima s Putinom na kozmodróme Vostočnyj došlo niekoľko hodín pred ich stredajším summitom, pripomína Jonhap.

Analytici predvídajú, že Severná Kórea by mohla súhlasiť so zásobovaním Ruska muníciou a zbraňami pre vojnu, ktorú Moskva vedie proti Ukrajinu. Moskva by výmenou za to mohla súhlasiť s transferom technológií spojených so zbraňami vrátane špionážnych satelitov a jadrových ponoriek.

Ak sa Kim a Putin tiež dohodnú na posilnení vojenskej spolupráce vrátane trojstranných námorných cvičení s Čínou, bude to predstavovať veľkú bezpečnostnú výzvu pre Kórejský polostrov i ďalšie oblasti, konštatuje agentúra.

Stretnutie lídrov KĽDR a Ruska prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Severná Kórea vystrelila do mora dve balistické rakety, pripomína AFP.

Putin a Kim si v rámci stretnutia na kozmodróme spoločne prezreli odpaľovaciu rampu, kde sa oboznámili s procesom montáže ruskej nosnej rakety typu Angara, citovala agentúra DPA ruskú tlačovú agentúru Interfax.