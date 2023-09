Putin pochválil centrálnu banku za zvýšenie úrokov po páde rubľa

Sme rodina navrhuje mladým rodinám dotovať do 30 % z ceny stavby domu

DNES - 12:48 Ekonomické

Mladé rodiny by mohli v budúcnosti získať nenávratné pôžičky do výšky 30 % na stavbu rodinného domu. V rámci svojho programu do septembrových parlamentných volieb to navrhuje hnutie Sme rodina.