Dopravnú situáciu v Bratislave komplikujú viaceré nehody a kolóny. Týmto úsekom neprejdete

Úsek na Jaskovom rade je pre nehodu auta podľa vodičov neprejazdný. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

„V Bratislave na Krasinského sa v železničnom podjazde skrížilo auto, úsek je prejazdný len v jednom pruhu,“ doplnila Zelená vlna.

Kolóny so zdržaním do 20 minút sú na Moste Lanfranconi v smere z Lamača. Na Šancovej v smere na Pražskú a tiež na diaľnici D1 za Bratislavou smerom do Senca sa vodiči zdržia približne desať minút.