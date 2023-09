Ambulantné pohotovosti sú zabezpečené, niektorých pediatrov rozpísali do služieb

Týka sa to napríklad pohotovostí v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom či Trnavskom kraji. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli pre TASR. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.

Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča situácia nie je optimistická. „Dostali sme sa do situácie krízového manažmentu. Na zajtra je zvolané veľké stretnutie, kde budú odborníci definovať, ako sa ďalej bude situácia vyvíjať,“ povedal. Deklaruje pediatrom podporu ministerstva, zmeny však podľa neho pravdepodobne budú musieť počkať na nový parlament. „Urobíme všetko pre to, aby už na prvých zasadnutiach nového parlamentu bola opäť predložená legislatíva, ktorá je nutná na schválenie,“ vyhlásil.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje 60 percent pediatrov vo výpovednej dobe. Daša Jeleňová z kancelárie predsedu PSK podotkla, že presné počty sa menia a k dispozícii ich majú len organizátori APS. „Výpovedná lehota zmlúv je rôzna, podľa dohodnutých podmienok. Väčšina zmlúv však bola uzatvorená s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá sa končí 30. septembra,“ dodala. Samosprávny kraj podľa nej nateraz nemusel rozpisovať lekárov do služieb. „Výkon APS je organizátormi/prevádzkovateľmi nateraz (na tento mesiac) zabezpečený. Rozpis zabezpečenia pohotovosti na nasledujúce obdobie je v súčasnosti v schvaľovacom procese,“ priblížila. Dodala, že sankcie vníma samospráva len ako krajné riešenie.

Trenčiansky samosprávny kraj na september rozpisoval do služieb detskej APS 15 lekárov vo výpovediach. Jeho hovorkyňa Lenka Kukučková deklaruje, že výpovede pediatrov zatiaľ nespôsobujú problémy so zabezpečením služieb detských pohotovostí. „V Trenčianskom samosprávnom kraji je ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast personálne zabezpečená a momentálne funguje napriek výpovediam pediatrov z týchto služieb,“ uviedla.

Problémy v súvislosti s výpoveďami pediatrov nateraz neeviduje ani Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Podľa hovorkyne Evy Lacovej v októbri zaradí do rozpisu aj lekárov vo výpovediach. „ŽSK boli doručené informácie od organizátorov APS, že nie sú schopní zabezpečiť služby na mesiac október,“ ozrejmila.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) aktuálne výpovede taktiež nespôsobujú problémy, ambulantná starostlivosť je podľa neho zabezpečená. Na september samospráva rozpisuje služby pre 15 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „V prípade, ak lekár nastúpiť odmietne, bude BBSK postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ uviedla asistentka predsedu BBSK Vanesa Čierna.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) od septembra rozpísal do služieb 29 lekárov vo výpovediach. „Napriek výpovediam pediatrov je zdravotná starostlivosť v ambulantných pohotovostných službách v Trnavskom kraji zabezpečená,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie úradu TTSK Natália Petkáčová. Pokiaľ lekári do služieb nenastúpia, kraj podľa nej pristúpi k pokutám.

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je ambulantná pohotovosť momentálne zabezpečená. „Nateraz postupujeme štandardne. Rozpis služieb robia organizátori APS,“ priblížil. Ak by lekári odmietli nastúpiť do služby, samospráva by ich najprv upozornila a následne zvážila ďalší postup. „Budeme sa pri ňom koordinovať s ostatnými krajmi a Ministerstvom zdravotníctva SR,“ dodal NSK.

Bratislavský samosprávny kraj zatiaľ nemá avízo, že by pediatri plánovali odmietať povinné služby na APS podľa rozpisu alebo že by plánovali hromadne ukončovať svoju prax.

Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Aj napriek tomu však sú povinní slúžiť na pohotovosti za menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok. Pediatri výpovede odôvodnili okrem iného svojím nedostatkom a preťaženosťou. Vláda preto odobrila viaceré stabilizačné opatrenia vrátane skrátenia času fungovania ambulantných pohotovostných služieb. Mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa nimi zaoberať minulý týždeň, sa však nepodarilo otvoriť.