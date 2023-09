Bez nového operátora hrozí nárast cien za telefonovanie a mobilný internet, tvrdí SaS

Môže sa tak stať z dôvodu aukcie zostávajúcich frekvencií pre mobilných operátorov, ktorá podľa strany môže mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie. V prípade, že by prišlo k zamedzeniu vstupu nového operátora na telekomunikačný trh, ovplyvnilo by to ceny a poplatky poskytovaných služieb, informovala strana v utorok.

Tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič uviedol, že ďalšia aukcia frekvencií sa neuskutoční minimálne ďalších 20 rokov, a tak ide o rozhodnutie mimoriadneho významu. „Môže to negatívne ovplyvniť kvalitu konkurenčného prostredia na trhu mobilných operátorov a spôsobiť opätovné zvyšovanie cien tak, ako sme to poznali pred niekoľkými rokmi, keď jeden gigabyte stál desať eur. Snahou regulátora by malo byť otvorenie dvier konkurencii a nie presne naopak,“ uviedol.

Aukciou by sa podľa SaS mala zaoberať až novozvolená vláda. "Je dostatok času na to, aby bola aukcia uskutočnená až v roku 2024, keďže súčasné povolenia pre frekvencie exspirujú až v rokoch 2025 a 2026. Nerozumieme preto rýchlosti a snahe vyhlásiť aukciu čo najskôr, dodal tímlíder strany pre hospodárstvo Ján Oravec.

Ak ostanú na telekomunikačnom trhu len traja súčasní operátori, ceny sa podľa Oravca neznížia, nebude väčšia konkurencia, a tak bude hroziť, že ľudia v konečnom dôsledku budú platiť vyššie ceny za služby. „Ak by prišiel ďalší hráč, ceny by sa, pochopiteľne, znižovali,“ priblížil Oravec. Podľa neho trend poklesu cien hlasových alebo dátových služieb nastal práve s príchodom štvrtého operátora.

„Ak budeme súčasťou budúcej vlády, urobíme všetko pre to, aby sa konkurencia medzi mobilnými operátormi takýmito administratívnymi úkonmi zo strany štátu neobmedzovala,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s tým, že aukcia sa by mala pripraviť tak, aby uľahčila príchod ďalšieho operátora.