Odborári a organizácie žiadajú budúcu vládu, aby riešila problémy v školstve

„Doteraz vlády, ktoré boli, si dávali do svojho programového vyhlásenia, že školstvo je pre nich prioritou, no nikdy to nebolo reálnou prioritou,“ zdôraznil predseda. Na utorkovom rokovaní organizácie hovorili o zmenách v atraktívnosti zamestnania pre budúce generácie a absolventov pedagogických a prírodovedeckých fakúlt. Riešili tiež sociálne postavenie pracovníkov v školstve, finančné zabezpečenie prevádzky škôl a investície do vedy a výskumu.

Ich cieľom je zvýšiť podiel hrubého domáceho produktu (HDP) do školstva. Chcú zvýšenie o minimálne šesť percent HDP, čím by sa podľa Ondeka Slovensko vyrovnalo vyspelým európskym krajinám. Okrem toho sa zaoberali zvyšovaním platov, kurikulárnou reformou, podporou výchovy a vzdelávania a rozvojom vysokých škôl.

Na výzve sa okrem Odborového zväzu školstva a vedy podieľali aj členovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl, Klubu dekanov fakúlt VŠ SR, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska, Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Asociácie základných umeleckých škôl SR a Asociácie centier voľného času.

Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR a Klub dekanov fakúlt VŠ SR v najbližšom období ešte prerokujú tieto návrhy vo svojich orgánoch, zdôraznil predseda. Priblížil, že ak budú schválené, politickým stranám ich odošlú v nasledujúcom týždni. S cieľom diskutovať o týchto otázkach sa budú snažiť po zostavení vlády stretnúť s predsedom budúceho vládneho kabinetu, ministrom financií a ministrom školstva.