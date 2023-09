ZMOS chce polovicu zdrojov z EÚ presunúť na participatívne projekty regiónov

Po rokovaní rady ZMOS a jej komôr na Štrbskom Plese to v utorok uviedol predseda združenia Jozef Božik s tým, že aktuálne prerozdelenie nie je ani na úrovni 20 percent a v porovnaní s Poľskom výrazne zaostávame.

V dopytových výzvach riadených štátom podľa Božika menšie obce a mestá nemajú šancu uspieť, keďže je ich veľa a financovanie je obmedzené. „My sa vieme v regióne dohodnúť, ktorá priorita je pre ktorú časť najdôležitejšia. Chceme vytvoriť priestor na participáciu, aby sa peniaze presunuli z úrovne republiky na úroveň regiónov,“ skonštatoval s tým, že sa chcú pri prerozdelení priblížiť k 50 percentám, aktuálne je to úrovni 17 percent. V Poľsku pritom už dlhodobo 44 percent európskych zdrojov odovzdávajú regiónom. Aj vďaka tomu majú podľa predsedu ZMOS postavené diaľnice, zrekonštruované budovy, cesty a Slovensko zdroje vracia späť, pretože ich nedokáže vyčerpať.

„Cieľom je posilniť integrované územné stratégie. Chceme, aby to financovanie, ktoré by malo ísť cez rezorty práce, životného prostredia a dopravy, bolo posunuté na úroveň samosprávnych krajov, obcí a miest,“ dodal Božik. Cieľom podľa neho je vyvarovať sa príprave zbytočných projektov a realizovať zmysluplné zámery, ktoré majú podporu v území. „Ide o vodovody, kanalizácie, modernizácie budov, zatepľovanie, fotovoltické elektrárne a podobne,“ konkretizoval. Zdôraznil, že ZMOS v tejto súvislosti dokáže veľmi úzko spolupracovať s vyššími územnými celkami. Podobným spôsobom to majú podľa neho manažované aj v Českej republike. „Kraje s mestami a obcami urobili projektové zámery, ktoré mali reálny zmysel a boli reálne naplnené z hľadiska financovania,“ dodal Božik.

ZMOS aktuálne rokuje s partnermi aj o rozpočte a podielových daniach na budúci rok. Mestá a obce sa podľa šéfa ZMOS stále nevyrovnali s výpadkom na úrovni trištvrte miliardy eur. „Ten sa netýka len tohto roka, ale kontinuálne aj ďalších rokov. Stále sme v procese inflácie, zvyšovali sme platy, čo sú ďalšie výdavky, ktoré tlačia na rozpočty miest a obcí a nevieme, ako to bude s energiami. To, čo sme dosiahli aj s touto vládou, sú len čiastkové výsledky,“ upozornil Božik. Pri návrhu budúcoročného rozpočtu rokuje združenie so všetkými relevantnými politickými stranami, so siedmimi z nich už v tejto súvislosti podpísalo aj memorandum.