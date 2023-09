Demokrati predstavili svoj program, nazvali ho Plán pomoci ľuďom

Bezpečné, spravodlivé, zdravé a vzdelané Slovensko, ale aj spolupráca štátu so samosprávami a občianskou spoločnosťou či posilnenie sociálnej oblasti a ekonomickej prosperity. Aj to sú priority programu strany Demokrati, ktorý v utorok predstavil líder strany Eduard Heger.

„Nie je to program, ktorý by ponúkal populistické sľuby alebo utkvelé predstavy, ale je to program založený na skúsenostiach, reálnych skúsenostiach z riadenia štátu,“ vyhlásil Heger. Tvrdí, že program strany sa dá realizovať okamžite, pričom nerozdeľuje, ale spája. Dodal, že Demokrati nestrašia ľudí, nenazývajú ich pliagou a nie sú ani „povaľači vlád“.

Program rozdelil do siedmich oblastí. Prvou je bezpečné Slovensko, hovorí o zachovaní jasného geopolitického kompasu a ukotvenia Slovenska v západných štruktúrach. V oblasti spravodlivosti deklaruje rovnosť pred zákonom. Podčiarkol tiež záujem o silné partnerské vzťahy so samosprávami a občianskou spoločnosťou, zamestnancami a zamestnávateľmi. Program sľubuje investície do vedy a výskumu. V školstve chce docieliť, aby sa žiaci učili kriticky myslieť a po štúdiu boli pripravení pre pracovný trh. V oblasti ekonomiky a prosperity mienia Demokrati investovať do infraštruktúry a inovácií.

Volebná líderka strany Andrea Letanovská skonštatovala, že v sektore zdravotníctva štát roky nemal zrozumiteľnú štátnu politiku, ktorá by jasne povedala, čo robiť, aby ľudia nezomierali predčasne. Absentujú podľa nej primerané regulácie. Zdôraznila potrebu zvýšiť financovanie zdravotníctva a dobudovať 200 ambulancií v regiónoch. Zefektívniť chce strana nemocnice a skrátiť čas medzi vznikom príznakov a začatím liečby. Do kapitoly zdravotníctva zaradili Demokrati aj zdravé životné prostredie.

V sociálnej oblasti predstavila Jana Žitňanská ambíciu pracovať na lepšej dostupnosti pomôcok či podporu žiakov so znevýhodnením. Za kľúčovú označila reformu posudkovej činnosti, aby sa v správny čas k človeku dostalo to, čo potrebuje. Vyzdvihla potrebu zvýšiť podporu opatrovateľov starajúcich sa o blízkych s ťažkým zdravotným postihnutím. Presadiť chce ich lepšie finančné ocenenie, zastaviť krátenie príspevkov a zvýšiť odvody sociálnej poisťovne, aby mali lepšie dôchodky. Zastaviť podľa nej treba výrazný odchod opatrovateliek do zahraničia.

Jozef Mihál dodal, že strana chce opraviť chyby v sociálnom systéme a presadiť ústavný zákon o dôchodkovom systéme s cieľom garantovať udržateľnosť prvého dôchodkového piliera pre budúce generácie. Za chybu označil nedostatočnú valorizáciu dôchodkov, ktorú chcú Demokrati nastaviť systémovo. Vyriešiť podľa neho treba nedostatky v invalidných, vdovských či rodičovských dôchodkoch a opraviť nedostatky pri druhom pilieri. Hovoril o špecifikácii Zákonníka práce, náraste minimálnych miezd a ďalších opatreniach, ktoré nestoja veľa, ale pomôžu veľkému množstvu ľudí.