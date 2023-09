USA varujú Rusko a KĽDR pred dohodami o dodávkach zbraní

Obe krajiny varovali pred dohodami o poskytnutí zbraní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller pripomenul, že Putin cestuje s pokorou na rokovania so severokórejským lídrom, ktoré by sa mali uskutočniť v najbližších dňoch vo Vladivostoku na východe Ruska.

„Charakterizoval by som to, že (Putin) prosí o pomoc,“ povedal Miller. Putin podľa jeho slov vojnu na Ukrajine spustil s predstavou o obnovení slávy Ruskej ríše. „Toto želanie, toto očakávanie, sa nesplnilo,“ dodal hovorca.

„Obom krajinám pripomeniem, že akýkoľvek presun zbraní zo Severnej Kórey do Ruska by bol porušením viacerých rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN),“ povedal Miller.

Pripomenul, že USA presadzujú svoje sankcie voči subjektom, ktoré financujú ruské vojnové úsilie, budú to robiť aj naďalej a nebudú váhať zaviesť nové sankcie, keď to bude náležité.

Rusko a KĽDR potvrdili, že Kim Čong-un v nasledujúcich dňoch navštívi ruský Vladivostok na pozvanie prezidenta Putina.

Podľa denníka The New York Times sa Putin chce dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa NYT potrebuje Kim zabezpečiť pre svoju krajinu aj potravinovú pomoc.