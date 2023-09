Ako čistiť koženú sedačku: Takto bude celé roky vyzerať ako nová, toto však nikdy nerobte

Kožené sedačky sú nábytkovou klasikou. Nájdete ich v rôznych štýloch, farbách i prevedeniach. Ich nespochybniteľnou výhodou je jednoduché čistenie, keďže chlpy domácich zvierat i väčšinu rozliatych tekutín stačí len utrieť. S dobrou starostlivosťou slúži svojim majiteľom i desaťročia. Ak budete vedieť, ako ju správne čistiť, vydrží vám ako nová celé roky.

Koženú sedačku by ste mali hĺbkovo čistiť raz až dvakrát do roka, v závislosti od jej farby a znečistenia. Škvrny pritom treba vždy vyčistiť čo najskôr. Okrem toho by sa kožené pohovky mali pravidelne každý týždeň či dva vysávať a utierať na nich prach.

Pri čistení nábytku vždy postupujte podľa pokynov výrobcu a pamätajte na nasledujúce:

Nikdy nepoužívajte čpavok alebo výrobky s bielidlom. Poškodia kožu.

Nepoužívajte dezinfekčné utierky alebo spreje. Môžu tiež poškodiť koženú úpravu pohovky.

Príliš veľa vody môže spôsobiť škvrny. Najlepšie je použiť vlhké utierky, nie mokré.

Základné vysávanie a pretretie

Čistenie koženej sedačky začnite vysávaním. Odložte deky, vankúše a odstráňte prípadné drobné veci. Použite nadstavec s kefou na kožené čalúnenie, aby ste ho nepoškriabali. Pomalým pohybom vysajte všetky omrvinky a nečistoty, ktoré sa nahromadili na povrchu. Nezabudnite ani na vyčistenie švov.

Zatiaľ čo vysávanie odstráni prach, omrvinky, chlpy domácich zvierat a podobne, koženej pohovke môže prospieť aj ďalšie čistenie. Ale predtým, ako budete pokračovať, skontrolujte štítok s pokynmi výrobcu. Vo väčšine prípadov je na rýchle čistenie vhodné použiť mierne navlhčenú handričku. Uistite sa však, že handrička je iba vlhká a nie mokrá, inak na sedačke zostane vodná stopa.

Vyčistite sedačku špeciálnym produktom

Na trhu nájdete aj rôzne špeciálne prípravky, ktoré sú určené priamo na čistenie koženej sedačky. Prípravok nanášajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Vždy si vopred spravte test prípravku na časti, ktorú nie je vidieť. Prostriedok nanášajte striedmo a následne utrite navlhčenou handričkou. Dôležitá je jemná práca, keďže koža by sa nemala silno drhnúť. Ak fľak nezmizne na prvýkrát, proces zopakujte.

Kondicionér na pohovku

Špeciálny kondicionér sa používa na ochranu nového koženého gauča alebo opravu a údržbu toho starého. Kondicionér používajte vždy podľa pokynov výrobcu.

Produkty z kuchyne

Na čistenie koženej pohovky môžete použiť aj biely ocot, roztok z neho však najskôr otestujte na skrytom mieste. Zmiešajte rovnaké diely vody a octu a potom utrite pohovku handričkou z mikrovlákna. Uistite sa, že handrička je len vlhká, nie mokrá, aby ste predišli poškodeniu kože, a pracujte jemne. Sedačku osušte mäkkou čistou utierkou.

Na čistenie koženého gauča je možné použiť aj saponát na riad. Jemný saponát zmiešajte s teplou vodou v miske a použite na navlhčenie handričky z mikrovlákna, ktorou následne sedačku pretrite. Nezabudnite dôsledne osušiť.