Záplavy v Líbyi pripravili o život najmenej 150 ľudí

Búrka Daniel zasiahla v nedeľu popoludní najmä pobrežné mesto Džabal al-Achdar, ale aj Benghází, kde bol vyhlásený zákaz nočného vychádzania a na niekoľko dní zatvorili školy. Záchranné zložky zasahovali aj v meste Darna asi 900 kilometrov východne od hlavného mesta Tripolis.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp