Demokrati navrhujú štrukturálnu reformu regiónov

Chce decentralizovať niektoré kompetencie štátu na regióny a tiež zvýšiť objem financií spolu s presunutím viac eurofondov do réžie regiónov. Predstavitelia strany o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Navrhujeme prehodnotiť kompetencie štátu a značnú časť presunúť na regióny, a to vrátane určovania výšky dane z príjmu fyzických osôb a do úvahy prichádza aj časť daní z príjmu právnických osôb. Spolu s kompetenciami musia prejsť na regióny aj peniaze. Eurofondy priamo určené na rozvoj regiónov musia byť v réžii regiónov. Regióny najlepšie vedia, ako ich využiť, nie úradníci na ministerstvách,“ skonštatovala líderka mimoparlamentnej strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová. Predstavitelia Jablka kandidujú na listine Demokratov. Pripomenula tiež, že podľa OECD je Slovensko krajina s najväčšími regionálnymi rozdielmi.

Demokrati navrhujú zmenu financovania tak, aby regióny mali podiel na daňovom mixe. „To znamená, že by mali podiel aj na dani z príjmu právnických osôb a podľa dohody aj na ďalších daniach. A po druhé, mali by možnosť sami si určovať sadzby daní fyzických a právnických osôb vo svojom regióne. Tak by mohli získať konkurenčnú výhodu pri lákaní investorov,“ priblížil kandidát strany Jozef Mihál.