Premiér je sklamaný, že NRSR nerokovala o zmene pri potvrdeniach pre cudzincov

Tvrdí, že zákon sa nedá interpretovať inak a bolo potrebné ho zmeniť.

„Bolo úplne triviálne riešenie. Takmer všetky politické strany hovorili o tom, že sa vydáva papier, práve preto sem prichádzajú ľudia. Bolo to jednoduché, prísť do parlamentu otvoriť schôdzu,“ povedal premiér s tým, že zákon sa dal zmeniť rýchlo tak, že vydávať potvrdenia pre cudzincov by už nebolo nutné, ale len možné. Zdôraznil, že vláda musí konať v súlade so zákonom. „Som z tohto postupu veľmi sklamaný, samozrejme, česť výnimkám, mnohé politické strany to podporovali aj verejne, aj svojou prítomnosťou v parlamente, ale nenašla sa väčšina,“ skonštatoval na pondelkovej tlačovej konferencii.

Ódor pripomenul, že nešlo o podporu vlády. „Ak im ide o občana alebo o to, aby sa riešila kríza, mali urobiť niečo v prospech občanov. Keď to neurobia, to už je aj ich zodpovednosť, nielen moja,“ doplnil.

Poslancom sa v pondelok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vládnemu návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Neprezentoval sa dostatok poslancov. Novela mala priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. O návrhu mali poslanci rokovať už v piatok (8. 9.), ani vtedy nebol parlament uznášaniaschopný.