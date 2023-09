Boris Kollár kritizuje poslancov, ktorí nepodporili otvorenie schôdze

Plénum malo riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Kollár tvrdí, že migranti na Slovensko budú chodiť, kým sa nezmení prístup pri vydávaní potvrdení.

Kollár sa pýtal politikov, ako chcú vysvetliť svoj postoj občanom v prihraničných oblastiach, ktorí zažívajú strety s utečencami. „Toto bude pokračovať, kým toto uznesenie nebude zrušené. Kým im to budeme vydávať, dovtedy k nám sem budú chodiť,“ povedal Kollár na tlačovej konferencii. Upozornil tiež, že vydávanie potvrdení cudzincom sa zaviedlo za vlády Smeru-SD a jeho poslanci schôdzu nepodporili.

Poslancom sa v pondelok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vládnemu návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Neprezentoval sa dostatok poslancov. Novela mala priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. O návrhu mali poslanci rokovať už v piatok (8. 9.), ani vtedy nebol parlament uznášaniaschopný.