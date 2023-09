Naď: Ak by sa odprezentovali poslanci za SaS, schôdza sa mohla otvoriť

„Čarovný papierik“, ktorý láka cudzincov na Slovensko, je podľa Naďa „maslo na hlave“ expremiérov Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). „Samozrejme, že nebudú oni tí, ktorí spôsobili ten bordel, za to hlasovať. Ale že za to nehlasovali ani tí z demokratického spektra, tak to je už pre mňa veľké prekvapenie,“ skonštatoval.

Strana má podľa nezaradeného poslanca Juraja Šeligu (Demokrati) záujem byť v tejto téme konštruktívnym partnerom. O situácii komunikujú aj s premiérom Ľudovítom Ódorom.

Poslanci NR SR nebudú v pondelok rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. V rokovacej sále nebola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Návrh novej legislatívy mal priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť.