Pirátska strana - Slovensko: Cestou k lepšej krajine je nulová tolerancia korupcie

V rámci svojich programových cieľov zdôrazňuje strana nulovú toleranciu korupcie a verejné politiky založené na systematickom a adresnom prístupe. "Obrátime pyramídu moci hore nohami tak, aby rozhodujúce slovo mali občania," uviedli v rozhovore pre TASR predstavitelia strany. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Odpolitizovanie verejného života, zavedenie otvoreného vládnutia a posilnenie moci občanov zásadnými zmenami v spravovaní štátu. Spoločným menovateľom týchto troch programových priorít je nulová tolerancia korupcie. Získame tým obrovské finančné zdroje, ktoré použijeme na lepší život občanov a zabránime ich rozkrádaniu zlodejmi, ktorých všetci dobre poznáme.

Urobíme skutočnú decentralizáciu. Centralizované riadenie štátu politickými stranami si nevážilo nič - ani odborníkov, ani financie, ani ľudskú iniciatívu. Pokrivili a zneužívali zastupiteľskú demokraciu. Obrátime pyramídu moci hore nohami tak, aby rozhodujúce slovo mali občania. Zmeníme doterajšiu prax papalášizmu, ktorý nás doviedol k bohatým politikom zneužívajúcim svoje postavenie a chudobným občanom.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Nevidíme zmysel v tom, aby si niekto v Bratislave osvojoval právo kategorizovať nemocnice (len preto, lebo má moc) a samosprávy miest a krajov chodili dokazovať, že to poškodzuje občanov a je to neakceptovateľné. Rovnaká situácia bola v reforme justície. Treba pristúpiť ku klasifikácii pracovísk v rámci nemocníc. Nie je proti zdravému rozumu podporiť pracovisko okolo kvalitného tímu v okresnej nemocnici a dať mu punc celoštátneho pracoviska.

Naopak, je proti zdravému rozumu obmedzovať tento tím alebo ho rozbiť klasifikáciou nemocníc len preto, lebo celá nemocnica nedosahuje jeho kvalitu. Tieto ostrovčeky kvality v jednotlivých mestách, okresoch vytvoria skôr kvalitný systém zdravotného zabezpečenia ako násilné sťahovanie a rozbíjanie personálu. Slovensko je z pohľadu iných štátov malou krajinou, ktorá môže zabezpečiť dopravné spojenie medzi jednotlivými špičkovými pracoviskami.

Treba sa pozrieť aj na zdravotné poisťovne, preplácanie liekov na recept, objednávanie k lekárom, aby chorý a starý človek nemusel v nečase stáť ráno o piatej pred zatvorenými dverami polikliniky len preto, lebo nemá opakovane 15 až 30 eur na online objednanie k lekárovi. Dôchodcovia si pamätajú, že pred rokom 1989 čakali v rade na chladničky a na mäso, dnes čakajú na časenku k lekárovi na ústavou zaručenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Je to výsledok 33-ročnej vlády majstrov populizmu.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Áno, ale zdôrazňujeme slovo „zmysluplnej“. Školstvo za 33 rokov stratilo svoj hlavný zmysel: profesionálne vychovávať deti rodičov pre budúcich zamestnávateľov. Rodičia by mali podporovať záujem detí o vzdelanie svojím príkladom a stáť na strane školy a učiteľov pri výchove dieťaťa. Dobrým vzorom asi nebude rodič, ktorý flákal školu, porušením čestného slova v diplomovej práci sa dostal k titulu, ktorého sa nechce vzdať, získal postavenie ústavného činiteľa, za mesiac berie ročný plat občana pracujúceho vo výrobe, má ochranku, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, zadarmo počítač, s ktorým nevie pracovať atď. Takýto „tiež rodičia“ nám tu rozhodujú o životnosti ministra školstva a o legislatíve, ktorá ovplyvňuje výchovu budúcich generácií a voličov.

Vychovávať deti rodičov pre budúcich zamestnávateľov vedie školu a zriaďovateľa aj k vzťahu so zamestnávateľom, ktorý môže ušetriť veľa zbytočne a neúčelne vynakladaných finančných zdrojov na praktickú výchovu (nákup, údržba a v konečnom dôsledku výchova na muzeálnych kusoch - škola z investičných dôvodov nemôže udržiavať krok s vývojom). Okrem toho aj potenciál pedagóga plateného v produktívnom veku platom dôchodcu sa nemôže vyrovnať vedomostiam pracovníka - inštruktora na pracovisku zamestnávateľa. Oživme Baťov systém. Ten vedel pred 100 rokmi viac ako dnešní ministri. Kráčame späť, nebojme sa to pomenovať.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Na ozdravovanie je veľa pádnych dôvodov. Bude treba odobrať kompetencie hazardérom s financiami nami navrhovanou decentralizáciou financovania štátu a ďalšími legislatívnymi opatreniami. Pamätáme si, ako hazardér Fico zachraňoval Váhostav a majetok mecenáša Smeru Juraja Širokého. Stačilo by prijať zákon o zodpovednosti investora za záväzky generálneho dodávateľa. My to máme pripravené. Navrhujeme, aby sa verejné financie štátu vytvárali z jednotného DPH a účelových príspevkov z rozpočtov samospráv, čo spolu s posilnením moci občanov povedie k zvýšenej občianskej kontrole finančnej politiky štátu vrátane kontroly konania volených zástupcov. Občania cez konanie svojho starostu, primátora, župana a poslancov zastupiteľstiev a im príslušného poslanca Národnej rady SR dovidia na hospodárenie na najvyšších poschodiach štátu. Máme múdrych a vzdelaných ľudí, ale sú udupaní korupčnou hydrou.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Zložitá otázka, ktorú treba doplniť otázkou, ako zastaviť rast inflácie. Žijeme v globálnom svete a niektoré celosvetové trendy nezmení žiadna politická strana na Slovensku. Tu môžeme uviesť iba zásadné stanoviská: sme proti obohranej platni „štát uhradí“, ktorá niektorým voličom dobre znie v ušiach, a preto ju populisti radi používajú. Napríklad nie je dôvod na to, aby sa na prijateľnej cene plynu podieľali občania, ktorí plyn zavedený nemajú, čo je dnešný stav. Rovnako nie je dôvod, aby sa na úrokoch z hypoték podieľala väčšina občanov, ktorá hypotéky nemá. Stručne povedané - riešenie sa musí nájsť medzi zainteresovanými stranami. Budeme vždy presadzovať adresnú pomoc, nie prispievanie bohatým k nárastu ich bohatstva, ako to už roky robí Smer-SD. Štát má ústredné orgány na to, aby objektívne analyzovali stav a poskytovali Národnej rade SR a vláde podklady a návrhy na riešenie. Týmto orgánom odkazujeme už teraz: ak sa dostaneme do vlády, budeme tieto údaje vyžadovať na odbornej úrovni a operatívne. Podľa schopností budeme hodnotiť konkrétne osoby.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Rešpektujeme jediné platné referendum, ktoré rozhodlo o našom vstupe do EÚ. Chceme zachovať zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky, jej ukotvenie v bezpečnostných štruktúrach a v nich chrániť záujmy Slovenska. Chápeme výhrady voči Európskej únii, voči NATO, ale nepodporujeme radikálov. Podporujeme zmysluplné zmeny. Vo svete ozbrojených bláznov len samovrahovia môžu volať po demilitarizácii Európy, našej nezávislosti a podobne.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Sme za čo najskoršie ukončenie konfliktu. Máme jasno v tom, kto je agresor a rešpektujeme právo Ukrajiny na obranu vrátane jej podpory. Je to nerovná vojna, keďže Ukrajina nemôže prekročiť hranice agresora. Treba dúfať, že uspejú demokratické sily v Rusku v zmene vlády.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

So všetkými stranami, ktoré tu vládli doteraz a sú zodpovedné za rozkradnutie majetku občanov, korupciu a klientelizmus. Medzi tieto strany radíme aj novovzniknuté strany vedené politikmi, ktorí sa podpísali na výsledkoch vládnutia za tridsaťtri rokov „slovenskej demokracie“. Túto cestu osobitne hodnotíme v našich analýzach, ktoré zverejníme. Červenou čiarou je pre nás aj rozhadzovanie 500 eur za účasť vo voľbách, demilitarizácia Európy, riešenie regionálneho rozvoja výjazdovými rokovaniami vlády a podobne.