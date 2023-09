Zdravotné poisťovne bojujú o pacientov rôznymi benefitmi

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre TASR uviedla, že ukazovateľom kvality je najmä jej schopnosť postarať sa o poistenca aj pri zhoršenom zdravotnom stave. Poukázala na to, že schvaľuje najviac liekov na výnimku, dokáže sa postarať o najviac pacientov s finančne najnáročnejšími diagnózami a uhrádza najviac cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ponúka podľa nej okrem iného jednu z najširších sietí zdravotníckych zariadení, má zazmluvnených najviac všeobecných lekárov pre dospelých, stomatológov, ale aj nemocníc a ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci.

VšZP medzi najprínosnejšie benefity považuje napríklad uvítací bonus pre nových poistencov vo výške 50 eur na lieky. Rovnako aj program Vernosť+, v rámci ktorého majú verní poistenci k dispozícii nové služby vrátane lekára na telefóne. Za jeden z najprínosnejších benefitov zdravotná poisťovňa považuje aj produkt Peňaženka zdravia. Ponúka zároveň okrem iného príspevok 450 eur na laserovú operáciu očí, 100 eur na okuliarové šošovky, 100 eur na okuliarový rám, príspevok na kategorizované lieky na predpis či na zapožičanie monitora dychu pre bábätko.

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera v súvislosti s prepoisťovacou kampaňou podotkla, že počet jej poistencov stále rastie. „Za posledných desať rokov jej pribudlo 300.000 poistencov, čo svedčí o spokojnosti jej poistencov,“ povedal pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. V prípade, že poistenci zvažujú zmenu zdravotnej poisťovne a nie sú si istí svojím výberom, môžu sa podľa jeho slov informovať o spokojnosti iných poistencov na rôznych porovnávacích portáloch.

Dôvera za najobľúbenejšie výhody jej poistencov označila napríklad možnosť získať späť doplatky až do výšky 300 eur pre deti do 18 rokov, ich matky a otcov za lieky a dietetické potraviny na predpis. Ponúka aj príspevok 50 eur na nové okuliare pre deti do 18 rokov, 150 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu. Za obľúbený benefit považuje aj BabyBox, ktorý zahŕňa tašku plnú užitočných vecí potrebných pri starostlivosti o dieťa v hodnote 70 eur. Poslednou novinkou Dôvery je podľa jej stanoviska zabezpečenie dopravy na hospitalizáciu do novej bratislavskej Nemocnice Bory pre všetkých pacientov na Slovensku aj bez odporúčania lekára.

Aj súkromná Union zdravotná poisťovňa ponúka poistencom viaceré benefity. Pre TASR uviedla, že sa od začiatku snaží na Slovensku uvádzať do praxe skúsenosti z vyspelého holandského zdravotníctva, v ktorom desiatky rokov pôsobí ich materská spoločnosť Achmea. „Boli sme prví, ktorí priniesli poistencom rôzne benefity, razíme princípy transparentného podnikania a našim poistencom prinášame vysokokvalitné služby, medzi ktoré patrí i pomoc s hľadaním lekárov a viac než 70 benefitov,“ skonštatovala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Balúchová.

Union ZP za jej najobľúbenejšie benefity označila príspevok 150 eur na zuby. Rovnako aj 150 eur príspevok na vyšetrenie očí alebo 240 eur na plienky a detské výživy pre deti do dvoch rokov. Za obľúbený benefit považuje tiež vrátenie všetkých doplatkov za lieky i dietetické potraviny pre deti do 18 rokov veku, ale aj preplatenie nákladov na očkovania. „Sme tiež jediná poisťovňa, ktorá prepláca mamičkám starostlivosť pôrodných asistentiek, mladým rodinám ponúkame i mnoho ďalších výhod, zliav či hodnotné poradenstvo vo forme brožúr, e-kníh či podcastov, ktoré vznikajú výlučne v spolupráci s odborníkmi,“ dodala Balúchová.