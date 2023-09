Orbán oznámil, že vládnutie plánuje do roku 2034

Premiér vystúpil s prejavom pred pozvanými hosťami na takzvanom občianskom pikniku v obci Kötse v Šomodskej župe. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán po voľbách v roku 2018 niekoľkokrát verejne uviedol, že vládnutie plánuje do roku 2030. Účastníci neverejného podujatia pre server uviedli, že premiér rok 2034 zdôvodnil tým, že vojna a epidémia koronavírusu ubrala jeho vláde štyri roky.

Popularita Fideszu podľa slov predsedu vlády v poslednom období síce klesla, no podľa jeho názoru nie až tak ako u iných európskych vládnych strán. Ako príklad uviedol Nemecko, kde je podľa neho v súčasnosti väčšia obľúbenosť opozičných strán ako vládnych. Za hlavný dôvod straty popularity Fideszu označil premiér ekonomické ťažkosti. „Naša spoločnosť nie je zvyknutá na toto, ale na neustály rast,“ podotkol Orbán.

Maďarský ministerský predseda varoval pred islamizáciou Európy, ktorú vníma ako vážnu hrozbu. Tá podľa jeho slov v dohľadnom čase spôsobí útek kresťanských komunít z krajín Západu do Maďarska.

Premiér prezentoval 15-bodový „veľký plán“, ktorého cieľom je urobiť Maďarsko „veľkým, silným a bohatým“, aby ho svet rešpektoval. Orbánov plán predpokladá demografický obrat, ráta okrem iného s vytvorením ekonomiky založenej na práci, s vybudovaním moderného priemyslu, ale aj s rozvojom armády.

Podľa jeho plánu by sa z Maďarska mal stať veriteľ namiesto dlžníka, krajina by mala byť energeticky sebestačná, v rámci čoho by atómová elektráreň v Paksi mala fungovať s francúzskym palivom namiesto ruského.