Slovensko dostane z EPF za zimný balík pomoci Ukrajine 5,5 milióna eur

V dohľadnom čase by sa už malo diskutovať aj o preplatení darovaného materiálu za obdobie od februára do mája, v ktorom Slovensko darovalo stíhačky MiG-29. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.

„Celková hodnota poskytnutého vojenského materiálu Ukrajine je približne 673 miliónov eur,“ priblížila hovorkyňa. Z EPF bolo dosiaľ celkovo preplatených 82 miliónov eur. Rezort obrany vníma okrem refundácie nákladov z európskeho fondu ako ocenenie pomoci SR voči napadnutej Ukrajine aj intenzívnu spoluprácu so spojencami a partnermi na posilnení národných spôsobilostí.

Ministerstvo poukázalo napríklad na 15 tankov Leopard 2, ktoré SR získala od Nemecka ako náhradu za darované bojové vozidlá pechoty sovietskej výroby. Nemecko tiež natrvalo a bezodplatne poskytlo Slovensku dva komplety protivzdušnej obrany Mantis v hodnote 225 miliónov eur. Taliansko poskytuje systém protivzdušnej obrany SAMP/T.

Rezort pripomenul aj poskytnutie finančného daru USA vo výške 200 miliónov eur v rámci programu Foreign Military Financing, ktorý USA poskytli SR ako uznanie za solidaritu preukázanú Ukrajine. „Vláda USA taktiež ponúkla SR možnosť odkúpiť 12 nových bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper za výrazne výhodných podmienok,“ upozornila hovorkyňa. Spojenci z krajín V4 a Nemecka tiež bezodplatne podporujú SR pri ochrane vzdušného priestoru SR prostriedkami ich nadzvukového letectva.