Odteraz si budete vajíčka pripravovať len takto. Tento trik ovládol sociálne siete

Vďaka sociálnym sieťam sa vieme často naučiť niečo nové a užitočné a výnimkou nie sú ani recepty, ktoré by nám bežne nenapadli. Medzi milovníkmi rýchlych a chutných jedál sa rozšíril recept na vajíčka so syrom feta, ktorý zasýti a chutí fantasticky. Kombinácia vajca s krémovou chuťou fety sa stala virálnym hitom. Toto jedlo sa dá ešte posunúť o úroveň vyššie, keď sa vajce na fete vloží do tortilly s avokádom. Gurmáni po celom svete teraz toto jedlo skúšajú vo svojich kuchyniach.

Jedna z nich sa rozhodla zistiť, či naozaj táto kombinácia stojí za to a otestovala jednoduchý recept, aby potom zverejnila svoj úprimný verdikt. Britská internetová platforma Tasty zverejnila video s receptom na sociálnej sieti. Blogerka Emma vo videu uviedla: "Jednoducho som musela vyskúšať virálne vajíčka s fetou, aby som zistila, či sú naozaj dobré, alebo je to len ďalší virálny recept.”

Potom vysvetlila jednoduchú prípravu. Stačí na rozohriatu panvicu s trochou oleja vysypať syr feta a do stredu rozbiť vajce. Keď bude vajce dokonale usmažené, môžete ho podávať rôznymi spôsobmi. Emma odporúča vajce s fetou podávať na opečenej tortille s avokádom. Keď túto tortillu ochutnala, potvrdila, že to stálo za všetok ten humbuk. Teraz je týmto receptom posadnutá a chystá sa ho robiť cez víkendy pre celú rodinu.