Prezidentka poverí víťaza volieb zostavením vlády. Nevylučuje, že ešte vystúpi v NR SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nevylučuje, že ešte pred ukončením funkčného obdobia vystúpi v Národnej rade (NR) SR so správou o stave republiky. Vyplýva to z jej vyjadrenia v relácii TA3 V politike.

„Sme v špecifickej situácii. Na jeseň sa vytvorí nový parlament, nové zloženie,“ uviedla. Dôležité je podľa nej načasovanie. „Snažíme sa to vyberať tak, aby to dávalo zmysel. (...) Je to však jedna z možností a práv prezidenta vystúpiť a využiť túto možnosť, takže vysoko pravdepodobne tak urobím,“ doplnila.

V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami hlava štátu povedala, že bude apelovať na ľudí, aby využili svoje demokratické právo a išli voliť. Deklarovala, že víťaza poverí zostavením vlády. „Je to ústavná tradícia. Je to vyjadrenie zo strany hlavy štátu rešpektu k voličom,“ podotkla. Mrzí ju, že v rámci predvolebnej kampane niektoré politické subjekty zneužívajú frustráciu a hnev ľudí.

V diskusii sa tiež vyjadrila k nadchádzajúcim prezidentským voľbám. V tejto súvislosti skonštatovala, že je vďačná každému vzdelanému, inteligentnému a demokraticky zmýšlajúcemu človeku, ktorý sa rozhodne ísť do politiky. Víta preto aj kandidatúru Ivana Korčoka na post prezidenta. Považuje ho za hodnotovo a názorovo blízkeho. Čaputová zároveň vyhlásila, že nebude súčasťou „kampaňovania“ v prípade žiadneho kandidáta.