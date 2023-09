Váš zips má tajnú funkciu, o ktorej ste pravdepodobne netušili

Možno ste sa už niekedy ocitli v trápnej situácii, kedy ste chodili celý deň s rozopnutým zipsom a ani ste o tom nevedeli. Pocit hanby nastal v momente, keď ste to zistili, no to už bolo neskoro. Existuje však spôsob, ako takejto situácii predchádzať vďaka tajnej funkcii zipsu. Sidney Raz, ktorý je známy svojimi edukatívnymi videami, sa podelil o tento prekvapivý trik na sociálnej sieti. Vo videu na TikToku zvolal, že sa znova niečo naučil až po 30-tke. Zistil totiž, že zipsy dokážete istým spôsobom uzamknúť tak, aby sa neotvárali.

Ukázalo sa, že je naozaj jednoduché a možno ste to doteraz robili bez toho, aby ste si to uvedomovali. Keď si zapnete poklopec a stlačíte zips späť smerom k cvočkom, uzamkne sa na svojom mieste. Aby to Sidney otestoval, vzal si džínsy a skúsil potiahnuť nohavice tak, aby sa roztvorili. Keď bol zips vzpriamený, dokázal sa rozopnúť. No keď bol zips zatlačený dodola, prekvapivo zostal na svojom mieste bez ohľadu na to, ako silno ťahal.

A Sidney nebol jediný, kto netušil, že existuje takýto jednoduchý spôsob, ako zabrániť otváraniu zipsov. "Mám 36 rokov a nevedel som o tom... práve som to vyskúšal a funguje to," uviedol jeden komentujúci. Ďalší dodal, že to funguje, ak zips máte v polohe dohora alebo dodola. Niekto ďalší dodal, že nie všetky zipsy majú takúto funkciu: "Zvyčajne sa to týka len džínsov a iného podobného oblečenia na nohy. Mikiny a podobne to zvyčajne nemajú."