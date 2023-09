Toto je najlepšie miesto, kam musíte dať ventilátor, ak chcete mať v miestnosti chlad

Keďže mnohé domácnosti nie sú vybavené klimatizáciou, často je potrebné hľadať iné spôsoby, ako schladiť miestnosť počas horúčav. Jedným z nich je použitie elektrického ventilátora, ktorý víri vzduch v miestnosti a spôsobuje aspoň miernu úľavu od tepla. Ukázalo sa však, že existuje omnoho efektívnejší spôsob využitia ventilátora, než ho len postaviť do stredu miestnosti. Leah White na sociálnej sieti vysvetlila, kde musíte umiestniť ventilátor, aby skutočne ochladil miestnosť. Sama pritom priznala, že sa to naučila až vo svojich 28 rokoch.

"Sme v novostavbe a je to pomerne malý dom, takže dobre udržiava teplo a každú noc je v ňom úplne horúco. Máme zapnutý ventilátor a budíme sa so smrkaním a máme nádchu. A myslím, že je to z toho, že máme celú noc zapnutý ventilátor,” vysvetlila svoju situáciu. Sama sa pritom len nedávno dozvedela, aký je správny spôsob používania ventilátora. “Zrejme máte mať ventilátor otočený do okna s otvorenými oknami a potom ho zapnete a on v podstate vysaje všetok teplý vzduch z miestnosti von. Práve som ho mala zapnutý asi 15 minút a v mojej izbe je asi najchladnejšie, ako kedy bolo. Vedel to aj niekto iný, alebo som len ja úplne hlúpa?” pýtala sa Leah ostatných používateľov na TikToku.

Dôležitý je čas, poloha a rozmery ventilátora

Podľa odborníkov by tento trik mohol skutočne fungovať. Ak v noci namierite ventilátor von oknom, pomôže vám to vyfúknuť horúci vzduch z miestnosti a dosiahnuť nižšiu teplotu, no je potrebné zohľadniť tri faktory: čas, polohu a rozmery ventilátora. Najlepšie to funguje s malým kruhovým elektrickým ventilátorom, ako je vidieť vo videu. Vysoké vežové ventilátory môžu predstavovať problém.

Najlepší čas na tento trik je podvečer, aby sa miestnosť čo najviac ochladila ešte pred spaním, aby ste vedeli ľahšie zaspať. Nezabudnite tiež sledovať vnútornú teplotu v miestnosti v porovnaní s vonkajšou teplotou. Ak je vonku teplejšie ako vo vnútri, na ochladenie miestnosti to bude mať malý vplyv, najmä ak je bezvetrie.