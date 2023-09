Klimatické zmeny nútia vinárov z Bordeaux, aby hrozno oberali v noci

Je to reakcia na zmenu klímy. Krajinu totiž stále sužujú horúčavy a už o piatej hodine ráno je neraz 20 stupňov Celzia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Vo viacerých vinárskych krajinách s horúcimi letami je to už bežná prax a je pravdepodobné, že so zrýchľovaním klimatických zmien bude nočný zber ešte bežnejší. Môže tiež pomôcť pestovateľom ušetriť peniaze, tvrdí Kees Van Leeuwen, profesor vinohradníctva na univerzite Bordeaux. Znamená totiž, že môžu vynechať chladenie hrozna pred lisovaním.

Nočný zber je už bežný v Austrálii a v Kalifornii pre horúčavy. Táto prax sa podľa Van Leeuwena rozširuje aj v regióne Bordeaux. Pri bielych a ružových vínach sa to stane bežnou praxou, domnieva sa.

Nevylúčil pritom, že by sa to raz mohlo týkať aj hrozna na červené víno, ktoré tvorí 85 % produkcie Bordeaux. Rastúce teploty spôsobujú, že hrozno dozrieva rýchlejšie a posúva zber úrody skôr a do teplejších období.

„Pamätám si, že keď som bol malý, sledoval som, ako moji rodičia v novembri zbierajú úrodu. Minulý rok sme skončili 30. septembra,“ skonštatoval majiteľ vinice Stéphane Héraud, ktorý vedie tiež družstvo Vignerons de Tutiac.

Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva v piatok (8.9.) predpovedalo, že produkcia vína v krajine dosiahne tento rok takmer 45 miliónov hektolitrov. To je v súlade s predchádzajúcim odhadom v rozmedzí 44 až 47 miliónov hektolitrov z minulého mesiaca.

Revidovaná prognóza je však o 2 % nižšia ako minuloročná produkcia 46,1 milióna hektolitrov.