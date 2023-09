Martinez po dueli Slovensko - Portugalsko: "Slovákom skladám poklonu"

Slovenskí futbalisti prehrali v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 s Portugalskom 0:1. O triumfe favorita J-skupiny rozhodol na Tehelnom poli v 43. minúte Bruno Fernandes. V tabuľke sú Portugalčania na čele s plným počtom 15 bodov a so skóre 15:0, druhé Slovensko a tretie Luxembursko, ktoré v piatok zdolalo Island 3:1, majú 10 bodov.

Slováci podali proti favoritovi sympatický výkon, vypracovali si viacero šancí, no v 43. nestačili na rýchlu akciu súpera, po ktorej rozhodol Fernandes. Stredopoliar Portugalska tak štýlovo oslávil svoje narodeniny.

Zverenci Francesca Calzonu nastúpia v ďalšom domácom zápase kvalifikácie v pondelok 11. septembra o 20.45 h proti Lichtenštajnsku. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.

J-skupina kval. ME 2024:

SLOVENSKO - Portugalsko 0:1 (0:1)

Gól: 43. Fernandes. Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.), ŽK: Schranz, Duda - Ronaldo, 21.473 divákov.

SLOVENSKO: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (75. Bénes), Lobotka (83. Hrošovský), Duda - Schranz (64. Suslov), Polievka (64. Boženík), Haraslín (83. Ďuriš)

Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, A. Silva, Cancelo (62. Semedo) - B. Silva, Palhinha, Fernandes - Vitinha (63. Otavio), Ronaldo, Leao (63. Neto)

Slováci mali úvodný výkop zápasu, ale už po 58 sekundách sa hostia dostali do veľkej šance, keď Vitinha dostal loptu z pravej strany do stredu šestnástky, ale jeho zakončeniu chýbala razancia. Favorit mal do tejto fázy loptu častejšie na kopačkách, ale 10. minúte sa po kombinácii Slovákov dostal k odrazenej lopte Kucka, no ľavačkou ju poslal ďaleko od brány. Bližšie ku gólu mal vzápätí Polievka po centri Pekaríka, jeho pokus Costa zneškodnil. Výbornú pasáž slovenských hráčov zakončila šanca Schranza, ktorý si výborne spracoval loptu, ale zakončenie Haraslína skončilo na obrannom múre súpera. Ofenzívny futbal pokračoval, vzápätí sa do dobrej pozície dostal Fernandes, tentoraz sa dobrým zákrokom prezentoval Dúbravka. Po polhodine hry zaujala rýchla akcia, keď sa Haraslín výborne presadil až do šestnástky, ale skončil na zemi. V závere polčasu mohol výborný výkon Slovákov korunovať Haraslín po prihrávke Pekaríka, ale loptu poslal tesne vedľa brány. To, čo nevyšlo jemu, sa vzápätí podarilo Fernandesovi, ktorý po rýchlej akcii prekonal Dúbravku a poslal hostí do vedenia.

Po prestávke mali prvú šancu opäť Portugalčania, keď Cancelo postupoval sám až pred šestnástku, rozhodol sa zakončiť, ale slovenský brankár jeho pokus zneškodnil. Vyrovnať mohol Schranz v 56. minúte, keď sa po ľavej strane dostal pred brankára, ale jeho pokus skončil tesne vedľa. Obaja tréneri potom poslali na trávnik čerstvých hráčov, o chvíľku na to sa oprel do lopty Ronaldo. Trafil však tesne vedľa. Slovenskí reprezentanti túžili vyrovnať, favoritovi stačili v tempe, najmä striedajúci Boženík oživil ofenzívu. V 73. minúte mal blízko ku gólu Škriniar, ale hlavou tesne minul. Na opačnej strane zlikvidoval Dúbravka šancu Ronalda. V závere zápasu sa ešte snažil z priameho kopu presadiť Bénes, ale trafil len do múru.

Hlasy po zápase:

Francesco Calzona, tréner SR: „Chalani odohrali fantastický zápas, som na nich hrdý. Nezaslúžili sme si prehrať. Aj po taktickej stránke sme hrali výborne. Dostali sme Portugalčanov do ťažkostí, museli veľa behať. Súper v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi zmenil rozostavanie, ale hneď ako sme sa dozvedeli portugalskú zostavu, urobili sme nejaké korekcie.“

Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Slováci hrali veľmi dobre, Francesco Calzona urobil kus výbornej práce. Prvých 15 minút sme začali zle, Slováci boli lepší. Ale mali sme víťazný spirit a zvládli sme to. Ale Slovákom chcem zložiť poklonu, potrebujeme takéto ťažké zápasy. Ronaldo nám bude chýbať v ďalšom zápase pre karty, ale to musíme brať ako súčasť futbalového života.“

Martin Dúbravka, brankár SR: „Je to smutný výsledok, pretože sme ukázali dobrú hru, držali sme loptu. Škoda, že sme nevyužili šance a inkasovali gól do šatne. Portugalčania ukázali individuálnu kvalitu v šestnástke.“

Lukáš Haraslín, krídelník SR: „Dnes sme podali skvelý výkon proti silnému súperovi a favoritovi. Portugalci využili svoje šance a vyhrali, majú neskutočnú kvalitu. My sme príležitosti mali. Bohužiaľ, ja som trafil iba žrď a z následného protiútoku sme inkasovali. Dosť ma to hnevá a mrzí. Za hru, ktorú sme predviedli, sa nemusíme hanbiť. Sme sklamaní z výsledku, ale nie z predvedenej hry.“

Juraj Kucka, stredopoliar SR: „Hrali sme dobre, odvážne. Boli sme vyrovnaným súperom. Nedokázali sme využiť šance a za to pykáme. Snažili sme sa hrať, nebáť sa. Mrzí nás to, ale ideme ďalej. Rozoberieme si to a pripravíme sa na ďalší zápas.“

Bruno Fernandes, strelec víťazného gólu Portugalska: „Som šťastný, že sme vyhrali, navyše som dal gól, čo je super pocit. Vedeli sme, že proti Slovensku to bude ťažké. Priblížili sme sa k postupu na ME a to je najdôležitejšie.“