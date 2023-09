Video: V luxusnom rezorte sa zrútil výťah. Hlásia päť obetí

Polícia na Bali vyšetruje smrteľnú nehodu v luxusnom rezorte po tom, čo sa vonkajší výťah zrútil do rokliny a zabil päť ľudí. K nehode došlo v známom rezorte Ayuterra v meste Ubud. Ide o vyhľadávanú lokalitu, ktorá je známa svojimi údoliami a terasovitými ryžovými poliami.

Na internete sa rozšírilo video z incidentu, na ktorom je vidieť, ako päť ľudí vstupuje do skleneného výťahu, ktorý jazdí po naklonenej dráhe ako lanovka. Výťah začne pomaly stúpať a pohybuje sa mimo záberu, kým sa o niekoľko sekúnd neskôr opäť objaví a vysokou rýchlosťou sa rúti dole.

#Internacional | Cinco personas murieron luego de que un elevador se desplomó desde una altura de 90 metros en el prestigioso hotel Ayuterra Resort, en Bali, Indonesia. pic.twitter.com/rWdTcITohu — La Noticia SV (@lanoticiasv) September 7, 2023

Všetci piati ľudia, ktorí zahynuli, boli mladí zamestnanci hotela vo veku od 19 do 24 rokov. Ich smrť vyvolala rozruch medzi miestnymi aktivistami, ktorí vyzývajú odvetvie cestovného ruchu, aby uprednostnilo zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov, informuje Bali Sun. Dvaja zomreli na mieste a zvyšní zomreli po prevoze do nemocnice.

Výťah bol určený na prepravu hostí a zamestnancov z horných poschodí hotela do zariadení rezortu na nižšom poschodí. Sklenený výťah je známy tým, že je "instagramovým zážitkom v hoteli", uvádza Bali Sun. Šéf polície v Ubude Made Uder pre miestne médiá uviedol, že k nehode došlo, keď sa pretrhlo lano ťahajúce výťah.

Polícia stále vyšetruje okolnosti tragédie, najmä to, prečo neexistovali žiadne sekundárne bezpečnostné mechanizmy, ktoré by zabránili tomu, aby sa výťah zrútil až z dráhy do rokliny. Oceľové lano podľa polície nebolo dostatočne silné na to, aby vytiahlo nahor náklad. “Bezpečnostný klin alebo brzda nefungovali, takže výťah sa veľkou rýchlosťou zosunul nadol, takže tejto nehode sa nedalo zabrániť," povedal Uder v pondelok novinárom. "V dôsledku toho zomrelo päť cestujúcich výťahu."

Všetci hostia rezortu Ayuterra boli premiestnení do iných ubytovacích zariadení, zatiaľ čo vyšetrovanie stále prebieha. Podľa Kumparan news dostala každá z rodín obetí prostredníctvom indonézskej agentúry sociálneho zabezpečenia, známej ako BPJS Ketenagakerjaan, odškodné za pracovné nešťastie vo výške približne 14 000 dolárov.

Majiteľ hotela Linggawati Utomo údajne ponúkol rodinám 4 000 dolárov na pokrytie nákladov na pohreb pracovníkov a 500 dolárov ako ďalšie odškodnenie, ak rodiny podpíšu dohodu, že nebudú hotel žalovať. Najmenej jedna rodina podpísala dohodu, že nebude rezort žalovať. Strýko jednej z obetí povedal Kumparanovi, že nezáleží na tom, či podnik zažalujú, pretože "naše dieťa nám to aj tak nevráti", hoci povedal, že stále verí "v zákon karmy".

V stredu šéf miestnej polície Ketut Widiada povedal, že vyšetrovatelia preverujú správu, podľa ktorej majiteľ hotela znížil počet lán výťahu z troch na jedno, čo mohlo prispieť k nehode. Existujú videozáznamy z roku 2019, kedy bol výťah v prevádzke s tromi káblami, ale podľa denníka Bali Tribun bol v čase nehody v prevádzke len jeden.