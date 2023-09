Pápež František vymenoval nového slovenského biskupa

Spišská diecéza sa po troch rokoch dočkala nového biskupa. Stal sa ním kežmarský farár František Trstenský, jeho meno oznámili v piatok napoludnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. "Je to veľká bázeň, chvenie aj nádej, že Pán Boh vie, čo robí a aj svätý otec František, že mi takto zveril svoju dôveru. Je to ťarcha, je to ťažký úrad, opúšťam Kežmarok, kde sú dobrí veriaci. Aj keď sa stávam duchovným pastierom celej diecézy, čosi tam zanechávam," uviedol po vymenovaní Trstenský.

O menovaní sa dozvedel len pred pár dňami od pápežského nuncia, oficiálne sa biskupom stane po vysviacke, ktorá by mala byť najneskôr do troch mesiacov. Nový biskup si musí vybrať erb i heslo a pripraviť slávnosť. Vo svojom vymenovaní vidí Trstenský veľkú symboliku. „Narodil som sa 13. marca, to je deň, keď bol pápež František zvolený za pápeža, na moju 50-tku ma urobil biskupom a 13. marca 1976 bola založená Spišská diecéza,“ vysvetlil kežmarský farár, ktorý ostane pôsobiť v podtatranskej farnosti až do svojej vysviacky.

Nový spišský diecézny biskup bude podľa všetkého najmladší spomedzi slovenských biskupov, chce aj preto nadviazať na dynamizmus diecézy a ísť čo najviac medzi ľudí. „Aj preto som si vybral konkatedrálu, sídlo diecézy je predsa trochu ťažko dosiahnuté. Chcem ukázať, že biskup musí byť uprostred svojho ľudu, rozprávať sa s ním a počúvať, nemá byť kdesi zavretý,“ skonštatoval Trstenský.

Od smrti predošlého spišského biskupa Štefana Sečku uplynuli takmer tri roky, nového vymenovali až teraz. Bývalý dlhoročný výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský objasnil, že veľkú úlohu v tom zohrala pandémia i výmena apoštolského nuncia.

„Každý diecézny biskup má povinnosť raz za určitú dobu posielať zoznam potenciálnych kandidátov na biskupa a posiela to na apoštolskú nunciatúru. Potom, čo biskup zomrie, alebo musí svoj úrad opustiť, z týchto mien sa vychádza pri stanovení kandidáta na jeho nástupcu,“ objasnil Ziolkovský. Apoštolský nuncius však týmito menami nie je viazaný. Svoje hodnotenie následne pošle na „dikastérium“ pre biskupov, ktoré kandidátov vyhodnotí. Prefekt, ktorý stojí na čele dikastéria, následne príde za pápežom s konkrétnym menom. „Pápež je však slobodný v tom, že si môže zvoliť aj niekoho úplne iného. Je to zložitý proces, pretože vyberáte človeka na dlhú dobu. Biskupi ostávajú vo funkcii do smrti alebo pri dovŕšení 75. roku života,“ dodal Ziolkovský.