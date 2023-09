Demokrati kritizujú SaS za postoj k schôdzi o pediatroch

Demokrati tvrdia, že v parlamente bol dostatok poslancov, aby sa dali schváliť potrebné zákony, ktoré navrhla vláda.

„Mohli sme vyriešiť situáciu, SaS si povedala, že to podporiť nejde, nerozumieme tomu prístupu,“ povedal na brífingu člen Demokratov a poslanec Juraj Šeliga. Skupina poslancov podporila aj iniciovanie rokovania o zákone o pobyte cudzincov. Ak bude potrebné, dodajú svoje podpisy k zvolaniu takejto schôdze opäť.

Demokrati zdôraznili, že pri téme nelegálnej migrácie treba pokojne a jasne vysvetľovať a prinášať riešenia. Predseda strany Eduard Heger odmieta pochybnosti, že by sa do vládnych zákonov mohli dostať pozmeňujúce návrhy, ktoré by zmenili zámer legislatívy. Tvrdí, že predkladateľ, teda premiér či minister, môže v takomto prípade hocikedy stiahnuť návrh z rokovania. Zdôraznil, že premiér Ľudovít Ódor garantoval, že by tak postupoval.

Heger si myslí, že téma migrácie prichádza každý rok, označil to za sezónnu vec, ktorá prichádza najmä v lete. Vláda odborníkov nevie podľa neho robiť politické rokovania na úrovni Európskej únie a Európskej komisie. Rokovať treba o tom, aby členské štáty poslali svoje hliadky na srbsko-maďarskú hranicu. Uzavretie hraníc by podľa neho šlo proti pravidlám schengenského priestoru. „Ktokoľvek hovorí, že máme hermeticky uzavrieť slovenské hranice, je blázon a zavádza občanov. Sme súčasťou Schengenu,“ zdôraznil Heger.

Poslancom sa v piatok nepodarilo otvoriť mimoriadne schôdze, na ktorých sa mali schvaľovať návrhy z dielne vlády. Rokovať sa nebude o novele Trestného zákona ani o novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Schôdzu k novele zákona o pobyte cudzincov sa pokúsia otvoriť v pondelok (11. 9.).