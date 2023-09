Palkovič: Situácia s pediatrami je kritická, zvolám krízové rokovania

Mrzí ho, že časť poslancov Národnej rady (NR) SR nepochopila, v akej kritickej situácii je pediatria. Uviedol to potom, ako sa ani v piatok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k situácii s pediatrami.

„Musíme si zhodnotiť, že máme veľmi kritickú situáciu. Máme tu výpovede pediatrov. Časť Slovenska už ide na rozpisy, do konca roka budeme musieť rušiť pohotovosti, keďže sa vyčerpajú hodiny nadčasov, ktoré niektorí lekári v rámci pohotovosti absolvujú. Hrozí, že systém skolabuje,“ vyhlásil Palkovič.

Na krízovom stretnutí plánuje rezort zdravotníctva rokovať o riešeniach s hlavnými odborníkmi, zástupcami nemocničného aj ambulantného sektora. Hľadať chcú také riešenia, aby sa vyhli opakovaniu situácie z konca minulého roka, keď pri rokovaní s lekármi vypršali všetky možné alternatívy riešenia. Hovoriť majú o tom, aké kroky navrhujú v tejto situácii odborníci.

Minister podotkol, že ak by mali k dispozícii alternatívne riešenia, už by ich realizovali. Pripomenul, že niektoré stabilizačné opatrenia aplikovali už v lete, ďalšie si vyžadujú aj zákony a ich zmenu. Na to už veľa priestoru vzhľadom na rétoriku niektorých poslancov nevidí. Dodal, že je tu však vidina zloženia nového parlamentu po septembrových voľbách. Po nich by sa podľa neho možno dalo predložiť návrhy na rokovanie nového parlamentu.