SOI sťahuje z predaja nebezpečný výrobok

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že na slovenskom trhu sa predával nebezpečný výrobok. Ide o drevenú hračku, ktorá môže predstavovať vážne riziko ohrozenia zdravia dieťaťa. SOI o tom informuje na svojej stránke.

Inšpekcia konkretizovala, že ide o výrobok s označením Drevený vláčik BINO so zvieratkami 8 ks. Vláčik je vyhotovený z povrchovo upraveného dreva a je určený pre deti vo veku od 12 mesiacov. Skladá sa z lokomotívy, ktorá sa môže rozložiť na podvozok s kolíkmi, kabínu a prednú časť lokomotívy a z dvoch kusov vagónov a dvoch kusov zvieratiek.

Výrobok sa predáva zabalený v papierovej krabici. Na obale výrobku sa nachádza označenie CE, EAN kód a Artiklové č. 82143 a bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku.

Podľa SOI hračka predstavuje potenciálne riziko zadusenia. „Hračky a odnímateľné súčasti hračiek nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti, pričom z uvedenej hračky 2 ks kolíkov úplne zapadli do valca na malé časti. Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre tieto deti riziko zadusenia,“ uvádza SOI.

Inšpekcia nariadila stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu. “Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,” dodáva SOI.