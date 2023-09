Vo vlaku, smerujúcom z Bratislavy do Košíc, našli náboje

V jednom z vlakov, smerujúcich z Bratislavy do Košíc, našli v stredu (6. 9.) večer muníciu. Ako pre TASR povedal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč, išlo o niekoľko nábojov vysypaných v umývadle.

Vlak Ex 611, ktorý vyrazil z Bratislavy o 15.27 h smerom do Košíc, preto v Liptovskom Mikuláši odriekli. Podľa Kováča vzniknutá situácia nesúvisela so stredajšou bombovou hrozbou a policajnými pyrotechnickými prehliadkami vo vlakoch na trase Bratislava - Košice.

„Pravdepodobne išlo o zhodu náhod a incident nemá nič spoločné so stredajšou mimoriadnou udalosťou. Náboje našiel cestujúci, ktorý to ohlásil vlakvedúcemu,“ priblížil. Vlak v úseku Liptovský Mikuláš - Košice odriekli a cestujúcich prepravili ďalším vlakom.