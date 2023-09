Zelenskyj: Prioritami nového ministra obrany by mali byť vojaci a dôvera

"Potrebujeme viac dôvery. Dôvery v rozhodnutia, ktoré sú prijímané, dôveru v prebiehajúce obstarávania, dôveru v plánovanie a obstarávanie zásob a dôveru v komunikáciu medzi jednotkami a časťami ukrajinského obranného systému," uviedol Zelenskyj, keď predstavoval Umerova na podujatí v Kyjeve.

Dodal, že prioritou ukrajinskej armády by mali byť vojaci. Okrem toho by chcel, aby nový minister zjednodušil byrokratické úkony. „Ak sú potrebné zmeny v obranných silách pre prospech a silu vojakov, tak takéto zmeny musia byť okamžité. Vzťahuje sa to na všetko, od byrokratických úkonov, ktoré vojakom uberajú čas a energiu, po zaopatrenie našich vojakov,“ povedal ukrajinský prezident.

Podľa Zelenského je potrebné pre ukrajinskú armádu zaobstarať všetko, čo jej pomôže chrániť životy vojakov. „K ukrajinským vojakom musíme zaujať nový postoj: ľudia nie sú nahraditeľný,“ vyhlásil.

Vymenovanie Umerova do funkcie ministra obrany v stredu odsúhlasil ukrajinský parlament. Zelenskyj ho nominoval po odstúpení doterajšieho ministra Olexija Reznikova s tým, že rezort potrebuje „nové prístupy“ a iné formy interakcie s armádou a spoločnosťou ako celkom.

Umerov v stredu po vymenovaní do funkcie prisľúbil, že spraví všetko pre víťazstvo Ukrajiny a získa spať „každý centimeter“ ukrajinského územia. Vymenovaniu 41-ročného Umerova za ministra obrany predchádzala séria korupčných škandálov spojených s rezortom obrany.