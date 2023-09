Boris Kollár chce zvolať schôdzu k potvrdeniam pre cudzincov ešte na piatok

Sme rodina avizuje podporu novele, z ktorej vyplýva, že polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. „Podporím to, lebo chcem urobiť akýkoľvek krok k tomu, aby ľudia v južných okresoch netrpeli. Keď vláda prišla s týmto návrhom, podporíme to, lebo to môže pomôcť,“ povedal na tlačovej konferencii Kollár s tým, že s týmto stanoviskom pôjde za premiérom. Pokiaľ sa podarí zozbierať podpisy od poslancov, Kollár avizuje mimoriadnu schôdzu k tejto téme ešte v piatok.

Sme rodina podporovala aj rokovanie o téme migrácie, ktoré inicioval Smer-SD. Naopak, nechcela podporiť otváranie Trestného zákona, pretože sa obávala množstva pozmeňujúcich návrhov, preto sa pri tejto schôdzi poslanci Sme rodina neprezentovali.

Na rokovanie o zdravotníckej novele chýbalo podľa neho len 14 hlasov, aby sa schôdza otvorila. Kollár tvrdí, že premiér bol ochotný pri tejto novele ustúpiť od zvyšovania poplatkov. Zdôraznil, že súčasťou schôdze o pediatroch malo byť rokovanie o zrušení potvrdenia pre cudzincov.

Tri mimoriadne schôdze zvolané na štvrtok sa zatiaľ nepodarilo otvoriť, pretože sa v sále neprezentoval dostatok poslancov. Parlament tak nebol uznášaniaschopný. Schôdze sa opäť pokúsia otvoriť v piatok.