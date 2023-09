Policajný zbor a ministerstvo vnútra štartujú masívnu kampaň proti dezinformáciám

Slovenská republika je dlhodobým cieľom pôsobenia rôznych druhov dezinformácií, ktorých cieľom je vytváranie napätia v spoločnosti, nárast nedôvery v štátne inštitúcie a polarizácia spoločnosti.

Polícia sa pôsobením dezinformácií začala intenzívne zaoberať najmä po vypuknutí pandémie, kedy nastal prvý významný nárast vplyvu nepravdivých správ. Zmanipulované informácie bezprostredne ohrozovali životy a zdravie všetkých občanov krajiny. V roku 2022 sa nosnou témou dezinformátorov stala vojna na Ukrajine a obhajovanie vojenskej agresie cudzej štátnej mocnosti. Ministerstvo vnútra rieši problematiku dezinformácií ako súčasť aktivít zameraných proti hybridným hrozbám a od roku 2022 zriadilo aj špecializované Centrum boja proti hybridným hrozbám.

Hlavná časť kampane „Hoaxy sa na mňa nelepia“ bude komunikovaná formou krátkych videí so známymi osobnosťami, ktoré sa zamerajú na špecifické hoaxy. Kampaň polície sa rozhodli podporiť reper a komik Bekim Aziri, prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, emeritný biskup Róbert Bezák, 96-ročný lekár Karol Mika a cestovateľ Martin Navrátil. S ďalšími známymi osobnosťami, ktoré by sa mohli do kampane zapojiť, polícia aktívne komunikuje.

“Hoaxy tu boli už od nepamäti, už pred dve tisíc rokmi. Dokážu ublížiť, dokážu zabíjať. Musíme si naozaj dávať pozor. Nedovoľme, aby nás zničili,” povedal Róbert Bezák.

Videá bude mať verejnosť možnosť vidieť na sociálnych sieťach polície a ministerstva vnútra, ale aj vo vysielaní RTVS (televízia, rozhlas) a televízií JOJ a Markíza. Uvedené televízne stanice kampaň odvysielajú bezodplatne.

Kreatívne stvárnenie kampane, vrátane výroby a spracovania videí je výsledkom práce Policajného zboru.

Známe osobnosti neboli za svoje vystúpenia honorované.

Šírenie kampane na sociálnych médiách a v offline priestore formou nálepiek a odznakov bolo podporené zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Efektívna verejná správa.

Zapojenie verejnosti

Verejnosť sa do kampane bude môcť zapojiť prostredníctvom nálepiek a odznakov s logom a heslom kampane. Nálepky budú k dispozícii vo verejných priestoroch Prezídia Policajného zboru, policajných krajských a okresných riaditeľstiev, klientskych centier a okresných úradov. Zamestnanci Informačných kancelárií Prevencie kriminality ich budú distribuovať v rámci prednášok na školách a seniorom. Limitovaný počet nálepiek a odznakov bude k dispozícii prostredníctvom facebookovej stránky “Hoaxy a podvody - Polícia SR”, na ktorú sa záujemcovia budú môcť obrátiť formou súkromnej správy.

Dlhoročný boj proti hoaxom

Policajný zbor začal boj proti dezinformáciám ako prvá inštitúcia na Slovensku v roku 2017. Nasledujúci rok bol spustený špecializovaný profil na facebooku "Hoaxy a podvody - Polícia SR", ktorý sa v danej oblasti stal vďaka viac ako 150 000 fanúšikom najsledovanejším informačným kanálom, a taktiež získal niekoľko ocenení.

Polícia o téme dezinformácií publikovala niekoľko verejných správ - prehľad hoaxov za roky 2022 a 2023, ako aj detailnú analýzu informačnej operácie Ladomirová, na ktorej sa podieľalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave odkaz na publikácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policia-zverejnila-prehlad-o-tvorbe-vyvoji-a-sireni-dezinformacii-a-manipulacii-na-slovensku-v-roku-2022)