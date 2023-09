Bidenovho syna zrejme ešte v septembri obvinia z nelegálnej držby zbrane

Z dokumentov predložených príslušnému súdu vyplýva, že žalobca Weiss požiada tzv. veľkú porotu, aby v prípade Huntera Bidena vzniesla obvinenie do 29. septembra.

Weiss, ktorý prezidentovho syna dlhodobo vyšetruje, oznámil súdu v štáte Delaware, kde proces prebieha, že Hunter Biden bude zrejme obvinený v prípade držania strelnej zbrane v čase, keď pred niekoľkými rokmi užíval drogy. Po prípadnom usvedčení by mu hrozilo až 10 rokov väzenia.

Weiss v auguste informoval delawarský súd, že rokovania o prípadnej dohode o vine a treste sa dostali do slepej uličky.

Hunter Biden v júli predložil federálnej sudkyni Maryellen Noreikovej návrh dohody o vine a treste. V nej sa priznával k dvom daňovým únikom v celkovej výške asi 100.000 dolárov, za ktoré by bol mal dostať dvojročnú podmienku.

Sudkyňa však dohodu zamietla, keďže by podľa nej zabezpečovala pre obžalovaného imunitu aj pred prípadnými ďalšími stíhaniami, vrátane jeho podnikateľských aktivít na Ukrajine a v Číne.

Okrem toho nesúhlasila ani so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane. Weiss mal v rámci dohody súhlasiť so stiahnutím obvinenia výmenou za to, že Biden mladší absolvuje terapeutický, respektíve rehabilitačný program. Táto možnosť však už po zamietavom rozhodnutí sudkyne nie je aktuálna.

Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu bez uvedenia dôkazov obviňujú ministerstvo spravodlivosti, že sa usiluje chrániť prezidentovho syna a žalobcu Weissa zase z toho, že vraj pri vyšetrovaní nepostupuje dostatočne razantne.