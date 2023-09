Video: Turista vo Vysokých Tatrách šokoval verejnosť. Takto sa vybral na túru

Turisti vo Vysokých Tatrách mnohokrát podceňujú kvalitnú výbavu a často sa vyberú na túru aj topánkach na podpätkoch, sandáloch s ponožkami či s kabelkou. Tento muž sa však postaral o poriadny rozruch, keď si na túru na Bystrú lávku zobral igelitovú tašku švédskeho reťazca s nábytkom a do nej vložil svojho psa.

Svedkovia zachytili, ako sa muž šplhal na tatranský štít, pričom cez plece mal prehodenú veľkú tašku IKEA, do ktorej urobil niekoľko dier. Cez ne prestrčil nohy a hlavu psa, ktorý takto bezmocne visel mužovi na chrbte. Turista takýmto nerozvážnym konaním ohrozil svoju bezpečnosť pri šplhaní aj zdravie psa. Šokujúce zábery turistu sa rozšírili na sociálnych sieťach, kde si vyslúžil množstvo kritických komentárov a podľa mnohých by mal za toto konanie dostať pokutu.

Incidentov vo Vysokých Tatrách je čoraz viac

Počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách vybrali rekordnú sumu na pokutách za nedodržiavanie pravidiel. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko potvrdil, že najčastejšie sa stretávali s pohybom turistov mimo vyznačených chodníkov či kúpaním sa a bivakovaním v územiach, kde je to zakázané. Ochrancovia prírody sa okrem arogantného správania stretli prvýkrát aj s fyzickým napadnutím.

"Tá suma je takmer 6000 eur za dva mesiace, je to adekvátne návštevnosti, vysokým teplotám a možno tomu, že táto spoločnosť prestala rešpektovať nejaké usmernenia. Sú to chronicky opakujúce sa porušenia, keď si návštevník mýli mestský park s národným parkom. Ak si neuvedomujeme hodnotu prírodného bohatstva, čoskoro nás to dobehne, či už cez klimatické zmeny, nedostatok čistej vody alebo iné. Les vytvára podmienky pre život chránených živočíchov a blahodarne vplýva aj na človeka," skonštatoval Majko.

Problémy sa podľa neho v posledných rokoch stupňujú a ľudia si neuvedomujú, že v národnom parku nemôžu robiť všetko, čo sa im páči. Často sa strážcovia stretli napríklad s navoľno pustenými psami. Nedávno sa v médiách objavilo video, na ktorom sa ľudia kúpu v Studenovodských vodopádoch. Ochranári okrem toho našli turistu bivakovať pri Batizovskom plese. "Potom sme mali prípad, keď do našich pracovníkov strkali turisti ubytovaní v Tatranských Zruboch, ktorí sa pohybovali mimo značeného chodníka na Končistej," dodal Majko s tým, že ide o útok na verejného činiteľa a prípad už riešia orgány činné v trestnom konaní.

Stále viac sa podľa riaditeľa ochranári stretávajú s arogantným správaním zo strany návštevníkov. Dodal, že sa tomu budú musieť v budúcnosti prispôsobiť. "Keď sme fasovali donucovacie prostriedky, som pevne veril, že ich nikdy nebudeme musieť použiť, zjavne dozrela doba, že sa nám zídu putá, obranné spreje a obušky," uzavrel Majko.