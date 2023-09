Inšpektori upozorňujú na nebezpečný výrobok na slovenskom trhu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala varovanie pred nebezpečným produktom, ktorý sa predával na slovenskom trhu. Ide o kus oblečenia, ktorý môže vážne ohroziť zdravie dieťaťa, informuje SOI na svojej stránke.

Inšpektori konkretizovali, že ide o dojčenskú kombinézu pre dievčatko značky Turtledove London z Veľkej Británie, ktorá je určená pre deti vo veku od troch do šiestich mesiacov. Kombinéza má dlhé rukávy a nohavice, je béžovej farby a má potlač rôznych tvarov, ako je oranžový a hnedý poloblúk, fialová vlnovka a zelený list.

Podľa SOI detská kombinéza predstavuje riziko zadusenia. „Pri skúške ťahom sa z dojčenskej kombinézy oddelili časti kovových gombíkov, resp. trukiel. Tieto jednotlivé časti kovových gombíkov úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú uvoľnené kovové gombíky riziko zadusenia,“ uvádza SOI.

Inšpekcia nariadila stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu. “Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,” dodáva SOI.